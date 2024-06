Chystáte se na velké grilování? Poradíme vám, jak být skvělým hostitelem, který myslí na všechny a na všechno. Stačí se vyhnout nejčastějším chybám, kterých se mnozí z nás stále dopouští. Co je největší faux pas?

Plánujete velkolepé grilování pro kamarády, ale nevíte, jak na to? Aby bylo grilování zábava pro hosty i hostitele, stačí dodržet pár pravidel. Každé je důležité, přesto stále děláme začátečnické chyby, tady je jejich seznam i návod na změnu. Poradíme i to, jak vyřešit noční můru hostitelů.

Panenka na grilu podle šéfkuchaře Romana Pauluse je dokonalá, tohle musíte zkusit!

Zdroj: Youtube

1. Sousedé, my grilujeme!

Mít dobré vztahy s nejbližším okolím se vyplatí. Přestože je slušnost dát sousedům předem vědět, že chystáte grilování pro víc lidí, dělá to málokdo. Přesněji: zhruba každý 4. člověk. Asi 40 procent lidí to vůbec neřeší, přibližně 33 procent to rovněž neřeší, ale v případě potíží se sousedům zpětně omluví. Máme co zlepšovat.

close info AVN Photo Lab / Shutterstock zoom_in Zvažte rozumnou vzdálenost grilu od míst, kde už sedí hosté. Štiplavý kouř ani aroma nikdo nesnese dlouho

2. Něco tady chybí

Předem si spočítejte, kolik potřebujete surovin, zásobte se nápoji (domácí limonády frčí) a třeba si půjčte domácí výčep. Jedním z největších faux pas totiž je nedostatek jídla i pití. Půjčit si můžete i pár stolů, židlí a slunečníky (zajistit místa, kam nebude tolik pálit slunce, by měla být vaše povinnost), vyplatí se také plážová lehátka a deky.

Nejrychlejší je bufetová obsluha, jídlu vyhraďte aspoň jeden stůl. Další potřebujete na nápoje. Přidejte dostatek nádobí, příborů a opravdu hodně papírových ubrousků (papírové kapesníky jsou faux pas) i několik odpadkových košů. Ty nejsou ostuda, jde o rozumný přístup, jak zamezit zbytečnému nepořádku. I nehodám, protože dobře naložený steak, který skončí na trávníku, funguje jako banánová slupka.

3. Více vegetariánských surovin

Saláty patří mezi běžnou součást grilování, stejně jako samotná zelenina. Zkuste špízy z tofu nebo z halloumi, tento sýr nahradí i maso, vynikající jsou portobello žampiony i veggie burger 5x jinak. Problém je jen v tom, že bezmasé grilované dobroty patrně budou chtít ochutnat rovněž masožravci, a zase jsme u množství surovin.

close info KorArkaR / Shutterstock zoom_in Odhadnout správně množství surovin s ohledem na počet hostů je alchymie

4. Grilování jako týmový sport

Hostitel by neměl být na všechno sám. V době, kdy přichází pozvaní hosté, už má mít rozpálený gril. Pokud není doma partner či partnerka, domluvte se s kamarádem, kamarádkou a rozdělte si role. Jeden vítá hosty a řeší, co je třeba, druhý je u grilu.

„Ten, kdo griluje, by se měl soustředit na přípravu jídla a nenechat se strhnout dobrou náladou. Jídlo se může velmi rychle spálit, nebo být naopak napůl syrové,” nabízí svou zkušenost kuchař Martin Svatek. A když už se něco pokazí a spálí, nedávejte to hostům. Ani psům.

5. Noční můra hostitelů

Pro dobré vztahy se sousedy, ale i s pozvanými, se vyplatí dát svým hostům předem vědět, do kdy grilování plánujete. Ale aktuální průzkum grilovacích zvyklostí Vitany ukázal, že právě v tomto zásadním bodu úspěšného grilování máme velkou rezervu: