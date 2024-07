Růže jsou nejen nádherné, ale také odolné rostliny, které lze snadno množit několika různými metodami. Ať už jste začátečník, nebo zkušený zahradník, následující tipy vám pomohou.

Jednou z nejčastěji používaných metod množení růží je řízkování. To provádějte nejlépe na jaře nebo na podzim. Vyberte zdravé, mladé výhonky bez květů, ideálně silné, rovné a dlouhé asi 15–20 cm. Odstraňte spodní listy a ponechte jen několik horních. Spodní konec řezu šikmo seřízněte, aby měl větší plochu pro zakořenění.

Řízky pak namočte do růstového hormonu a zasaďte je do písčitého substrátu. Substrát udržujte vlhký, ale ne přemokřený. Umístěte je na místo s rozptýleným světlem a pravidelně kontrolujte vlhkost. Během několika týdnů by měly začít tvořit kořeny.

Množení růží metodou dělení

Další metodou množení růží je dělení. Vykopejte celý keř a opatrně rozdělte kořenový systém na menší části, každá by měla mít alespoň jeden zdravý výhon a kořeny. Nově rozdělené části zasaďte do země obohacené o kompost a dobře zalijte. Tato metoda je ideální pro starší keře, které již potřebují omladit.

Očkování růží

Očkování růží je složitější metoda, která vyžaduje určitou zkušenost. Spočívá v připojení části jedné růže (roubu) na podnož jiné růže. Na podnoži udělejte zářez ve tvaru písmene T a do tohoto zářezu vložte roub. Místo očkování pevně obvažte páskou a nechte srůst.

Tento způsob množení je obzvláště užitečný pro získání odolnějších rostlin nebo pro pěstování růží s určitými specifickými vlastnostmi.

Podrobný návod na roubování růží si můžete prohlédnout níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jak o růže následně pečovat

Po úspěšném množení růží je důležité zajistit mladým rostlinám optimální podmínky pro růst. Nově zakořeněné řízky potřebují dostatek vody, ale přemokření může vést k hnilobě.

Chraňte mladé rostliny před extrémními teplotami a silným slunečním zářením. Používejte vyvážené hnojivo, které podpoří zdravý růst a rozvoj kořenového systému.

Množení růží je proces, který vyžaduje trpělivost a péči, ale odměnou vám budou nové, krásné keře, které obohatí vaši zahradu. Ať už si zvolíte jakoukoliv metodu, pamatujte, že správná péče a podmínky jsou klíčem k úspěchu. Vyzkoušejte různé techniky a sledujte, jak se vaše zahrada rozrůstá a kvete.