S přibývajícími horkými a suchými roky se jeví jako dobrý nápad vysadit zahradu, která bude vyhovovat takovýmto přírodním podmínkám. A nejlepší čas na zakládání záhonů je na podzim! Přečtěte si několik praktických způsobů, jak minimalizovat spotřebu vody, a inspirujte se v seznamu rostlin, kterým se daří dobře i bez časté zálivky.

Prozkoumejte pozemek, určete mikroklima

Na každém pozemku jsou některé oblasti vlhčí nebo sušší než jiné. Zjistěte si tato přirozená mikroklimata a pak se podle nich zařiďte. Když vysadíte rostliny podle jejich nároků na půdu a vodu, nemusíte se tolik starat o dodatečnou zálivku. Například kosatcům a rozchodníkům se daří na plném slunci a v suché písčité půdě. Primulky, bohyšky a většina kapradin potřebují stín a stálou vlhkost.

Vylepšete půdu

Zapracování kompostu nebo drceného listí do půdy je investice, která se při suchém počasí opravdu vyplatí. Organická hmota obohacuje půdu o důležité živiny pro rostliny a podporuje užitečný půdní život.

A navíc funguje jako houba, která absorbuje vlhkost a podle potřeby ji uvolňuje. Rostliny budou mnohem soběstačnější, pokud vaše půda obsahuje alespoň 5 % organické hmoty.

Prohlédněte si barevnou suchu odolnou zahradu

Zdroj: Youtube

Stín je váš přítel

Milovníci květin si často stěžují, že mají na zahradě příliš mnoho stínu. Stín má však při suchém počasí velké výhody. Snižuje teplotu půdy, omezuje povrchový výpar a prodlužuje dobu kvetení.

Proto se při doplňování výsadby zaměřte na stromy a keře. Vybírejte z dřevin, které rostou přirozeně ve vaší oblasti. Takovým druhům se bude dařit i bez zavlažování.

close info irin-k / Shutterstock zoom_in Stín snižuje teplotu půdy, omezuje povrchový výpar a prodlužuje dobu kvetení. Proto na něj v zahradě nezapomeňte

Mulčujte, mulčujte, mulčujte….

Když je holá půda vystavena slunci a větru, vlhkost se rychle odpařuje. Její zakrytí ztrátu vody minimalizuje. Půdu kolem rostlin mulčujte nejlépe organickým mulčem, například drceným listím nebo kompostem.

Nutnost mulčování odpadá, vysadíte-li rostliny tak hustě, aby svými listy zastínily povrch půdy.

close info FotoHelin / Shutterstock zoom_in Půdu kolem rostlin mulčujte nejlépe organickým mulčem, například drceným listím nebo kompostem

Investujte do zavlažování

Zavlažování shora je neefektivní. Až polovina vody se odpaří ještě dříve, než se dostane ke kořenům.

Zavlažovací hadice a kapkové zavlažovací systémy směřují vodu přímo do kořenové zóny, kde je jí zapotřebí. Používání časovačů zajistí, že vaše rostliny nebudou žíznit, ale sledujte počasí, a když prší, závlahu vypněte.

Obecně platí, že je lepší zalévat vydatně a méně často, aby si rostliny vytvořily hluboké kořeny, které si vytáhnou vodu z větší hloubky.

Zalévejte ve správný čas

Zalévejte květinovou zahradu brzy ráno, aby listy do večera zcela oschly. To pomáhá potlačit houbové choroby, jako je například padlí. Rostliny v nádobách by se naopak měly zalévat pozdě odpoledne nebo večer. To jim dává dostatek času na osvěžení před dalším dnem.

close info Beekeepx / Shutterstock zoom_in Zavlažovací hadice a kapkové zavlažovací systémy směřují vodu přímo do kořenové zóny, kde je jí zapotřebí

Vyžeňte plevel

Dobře odplevelená květinová zahrada vypadá úhledněji a je lákavější. Odstranění plevele také šetří vodu, protože snižuje konkurenci. Vytrhávejte plevel, když je mladý, než stihne vytvořit semena.

Nepolevujte ani v druhé polovině vegetačního období. Plevele jsou prohnané a mnoho z nich vytváří semena koncem léta a na podzim poté, co zahradníci poleví v ostražitosti.

Letničky, trvalky a cibuloviny odolné vůči suchu

Pěstební podmínky se mohou v jednotlivých oblastech výrazně lišit. Následující seznamy použijte jako obecnou referenci a upravte je podle potřeby pro svou lokalitu.

close info Kabar / Shutterstock zoom_in Dobře odplevelená květinová zahrada vypadá úhledněji a je lákavější. Odstranění plevele také šetří vodu, protože snižuje konkurenci

Letničky odolné vůči suchu

Amarantus, měsíček lékařský, sluncovka kalifornská, nevadlec, luštěnice, kosmatec, gazánie, aksamitník, černonožec bahenní, šrucha velkokvětá, vitálka, slunečnice, titónie, cínie.



Cibuloviny odolné vůči suchu

Okrasné česneky, krokusy, nízké kosatce, tulipány.

close info mel_88 z Pixabay.com / mel_88 z Pixabay.com zoom_in Suchu odolné okrasné česneky

Trvalky odolné vůči suchu

Řebříček bertrám i obecný, sporýš klasnatý, agastache, klejicha hlíznatá (Asclepias tuberosa), baptisie jižní (Baptisia australis), krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata), echinacea (třapatka), bělotrn, pupalka dvouletá (Oenothera biennis), podzimní astry, kokarda (Gaillardia), zlatobýl (Solidago), záplevák (Helenium), denivky (Hemerocallis), kosatec (Iris), levandule, šuškarda klasnatá ( Liatris spicata), šanta (Nepeta), okrasné trávy, ruská šalvěj (Perovskie), rudbeckia, šalvěj (Salvia), rozchodník (Sedum), čistec (Stachys).