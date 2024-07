Bobkovišeň, známá také jako Prunus laurocerasus, je oblíbenou volbou pro zahradníky díky svému hustému, stálezelenému olistění a schopnosti vytvořit krásné živé ploty. V tomto článku se podíváme na to, jak tuto rostlinu správně pěstovat a jaké benefity nám může nabídnout.

Bobkovišeň je všestranná a nenáročná rostlina, která se hodí do mnoha typů zahrad. Její lesklé, tmavozelené listy a bílá květenství ji činí atraktivní volbou pro živé ploty, okrasné výsadby a jako samostatně stojící keř. Navíc je velmi odolná a snadno se pěstuje.

Zdroj: Youtube

Jak pěstovat bobkovišeň?

Bobkovišeň je velmi přizpůsobivá rostlina, která může růst v různých podmínkách. Přestože preferuje slunné až polostinné stanoviště, snese i plný stín. Půda by měla být dobře propustná, mírně kyselá až neutrální, ale bobkovišeň dokáže růst i v chudších půdách.

Výběr místa: Vyberte místo, kde bude mít bobkovišeň dostatek prostoru k růstu. Ideální je slunné až polostinné místo.

Vyberte místo, kde bude mít bobkovišeň dostatek prostoru k růstu. Ideální je slunné až polostinné místo. Půda: Zajistěte dobře propustnou půdu. Přestože snese i chudší půdy, nejlépe se jí daří v půdách mírně kyselých až neutrálních.

Zajistěte dobře propustnou půdu. Přestože snese i chudší půdy, nejlépe se jí daří v půdách mírně kyselých až neutrálních. Výsadba: Sazenice bobkovišně vysazujte na jaře nebo na podzim. Dodržujte vzdálenost mezi rostlinami 50-70 cm, pokud chcete vytvořit živý plot.

Sazenice bobkovišně vysazujte na jaře nebo na podzim. Dodržujte vzdálenost mezi rostlinami 50-70 cm, pokud chcete vytvořit živý plot. Zálivka: Zalévejte pravidelně, zvláště v prvních letech po výsadbě. Jakmile se rostlina dobře zakoření, je poměrně odolná vůči suchu.

Zalévejte pravidelně, zvláště v prvních letech po výsadbě. Jakmile se rostlina dobře zakoření, je poměrně odolná vůči suchu. Hnojení: Bobkovišeň ocení přihnojování na jaře a v létě, ideálně kompostem nebo hnojivem pro okrasné keře.

Bobkovišeň ocení přihnojování na jaře a v létě, ideálně kompostem nebo hnojivem pro okrasné keře. Řez: Pro hustý a zdravý růst je vhodné bobkovišeň pravidelně stříhat. Nejlepší doba pro řez je brzy na jaře nebo po odkvětu.

Pro hustý a zdravý růst je vhodné bobkovišeň pravidelně stříhat. Nejlepší doba pro řez je brzy na jaře nebo po odkvětu. Ochrana před mrazem: V prvních letech po výsadbě chráníme mladé rostliny před silnými mrazy zakrytím netkanou textilií.

V prvních letech po výsadbě chráníme mladé rostliny před silnými mrazy zakrytím netkanou textilií. Ochrana před škůdci: Pravidelně kontrolujte rostliny na výskyt škůdců, jako jsou mšice nebo housenky, a případně použijte vhodné ochranné prostředky.

Pravidelně kontrolujte rostliny na výskyt škůdců, jako jsou mšice nebo housenky, a případně použijte vhodné ochranné prostředky. Rozmnožování: Bobkovišeň se nejlépe rozmnožuje řízkováním nebo vrstvením​. Řízky by měly být odebrány z mladých výhonů a zakořeněny v dobře propustném substrátu. Vrstvení se provádí na jaře nebo na podzim, kdy je půda ještě dostatečně teplá.

Péče o bobkovišeň v průběhu roku

Jaro: Hnojení a řez po odkvětu.

Hnojení a řez po odkvětu. Léto: Pravidelné zalévání a kontrola škůdců.

Pravidelné zalévání a kontrola škůdců. Podzim: Připravte rostliny na zimu, přikryjte mladé keře.

Připravte rostliny na zimu, přikryjte mladé keře. Zima: Omezení zálivky, ochrana před mrazem.

Dá se bobkovišeň jíst a je léčivá?

Pozor, všechny části bobkovišně jsou jedovaté! Zejména semena a listy obsahují látku zvanou amygdalin, která se v těle mění na jedovatý kyanovodík. Když rozdrtíte listy, ucítíte vůni hořkých mandlí.

Pokud by došlo k otravě, poznáte to podle příznaků jako neklid, těžké dýchání, vrávorání, křeče a nakonec smrt. Naštěstí, otrava probíhá pomalu, takže pokud to chytíte včas, můžete použít protijedy jako manganistan draselný.

Pěstování bobkovišně může být skvělým způsobem, jak zkrášlit vaši zahradu a vytvořit hustý živý plot. S trochou péče a správnými podmínkami se tato rostlina stane ozdobou vašeho venkovního prostoru a přinese vám radost po celý rok.

Zdroj: https://hnojik.cz/, https://www.thespruce.com/, https://www.bhg.com, https://www.wilsonbrosgardens.com/, https://gardenbeast.com/, https://cs.wikipedia.org