Podzim přináší nejen krásné barvy a chladné večery, ale i zvýšené riziko nachlazení. Jak se bránit přirozenou cestou? Začněte s pěstováním bylinek, které mohou posílit váš imunitní systém a pomohou vám přečkat podzimní sezónu bez rýmy a kašle.

Podzim je obdobím, kdy se mnozí z nás potýkají s prvními nachlazeními. Snížené teploty a vlhké počasí vytvářejí ideální podmínky pro šíření virů a bakterií. Přírodní cesta, jak se vyhnout nachlazení, vede přes bylinky. Některé z nich můžete snadno pěstovat i na vlastní zahrádce nebo parapetu.

Echinacea – přírodní stimulant imunity

Echinacea je jednou z nejznámějších bylinek na podporu imunity. Obsahuje látky, které stimulují produkci bílých krvinek a pomáhají tělu bojovat proti infekcím. Pěstování echinacey je snadné, ať už na zahradě, nebo v květináči. Bylinku můžete využít k přípravě čaje, který je skvělý při prvních příznacích nachlazení.

Šalvěj – antiseptikum z vaší zahrádky

Šalvěj je dalším skvělým spojencem v boji proti nachlazení. Je známá svými antiseptickými a protizánětlivými účinky. Šalvějový čaj je skvělý na bolest v krku a jako kloktadlo při angíně. Rostlina se snadno pěstuje na slunném místě a její lístky můžete sušit na zimu, kdy je nejvíce potřebujete.

Tyto bylinky vás zachrání před podzimním nachlazením

Máta – úleva pro dýchací cesty

Máta peprná je známá svou schopností uvolňovat dýchací cesty. Pěstování máty je jednoduché, avšak rostlina má tendenci se rychle šířit, proto je vhodné ji pěstovat v květináči. Mátový čaj nejenže osvěží, ale také pomůže při ucpaném nose a bolesti hlavy.

Tymián – ochrana před infekcemi

Tymián je nejen oblíbené koření, ale také silné přírodní antibiotikum. Pomáhá proti bakteriálním infekcím a je výborný při kašli. Pěstujte tymián na slunném místě, nejlépe v lehké, dobře propustné půdě. Listy můžete použít čerstvé nebo sušené do čaje nebo do různých pokrmů.

Zázvor – kořen zdraví

Zázvor není klasickou zahradní bylinkou, ale stojí za to jej zmínit. Můžete jej pěstovat v květináči doma. Zázvorový čaj s citronem a medem je osvědčený prostředek proti nachlazení. Má silné protizánětlivé a antibakteriální účinky a dokáže vás rychle postavit na nohy.

Jak bylinky správně využívat

Při pěstování bylinek myslete na to, že čerstvé bylinky mají nejsilnější účinky. Můžete je použít přímo do čajů, polévek nebo tinktur. Sušení je dalším způsobem, jak uchovat bylinky na zimu. Sušené bylinky skladujte v suchu a tmě, aby si uchovaly co nejvíce účinných látek.