Moruše, tajemný a fascinující strom s plody podobnými malinám a ostružinám, je nejen dekorativním prvkem vaší zahrady, ale také zdrojem chutných a zdravých plodů. Přečtěte si, jak pěstovat moruše, jaké jsou jejich léčivé vlastnosti a jak je využít v kuchyni.

Sladké ovoce morušovníku převislého, které svým vzhledem připomíná maliny a ostružiny, se stalo oblíbenou pochoutkou díky své sladkokyselé až sladké chuti. Plody můžete jíst syrové, přidávat do koláčů nebo je zpracovávat do marmelád, šťáv a kompotů. Věděli jste ale, že moruše nenabízí jen lahodné plody? Je také bohatým zdrojem vitaminů, zejména vitaminu C, a antioxidantů.

Moruše převislá a její původ

Morušovníky, původem z Asie, jsou známé již po staletí a jejich historie sahá až do vzdálených časů. V některých regionech najdete stromy staré i více než dvě stě let, které dorůstají výšky 15 až 18 metrů. Jsou to obři mezi stromy, impozantní a rozložití, ideální pro velké zahrady, kde vyniknou jako solitéry. Užijte si tuto pochoutku i na své zahradě – pěstování moruše není nijak složité.

Moruše a její pěstování

Botanické vlastnosti moruše

Moruše je opadavý strom nebo keř (i převislý) s jednoduchými, střídavými listy a plody podobnými malinám či ostružinám. Existují tři základní druhy moruše: černá, bílá a červená. Každý druh má své specifické vlastnosti a chuť.

Černá moruše (Morus nigra): Tmavě fialové až černé plody, původem z jižní Evropy.

Tmavě fialové až černé plody, původem z jižní Evropy. Bílá moruše (Morus alba): Bílé plody, původem z Číny.

Bílé plody, původem z Číny. Červená moruše (Morus rubra): Červené až tmavofialové plody, původem ze Severní Ameriky.

Pěstování morušovníku

Morušovníky potřebují teplé a slunné stanoviště s dobře odvodněnou a propustnou půdou. Preferují oblasti s průměrnou roční teplotou nad 8 °C a nesnášejí zamokřená a chladná místa. Mladé stromky se sázejí na podzim nebo na jaře a je důležité jim vyhloubit dostatečně velkou jámu pro dobré ukotvení kořenů.

Péče o morušovník

Morušovníky kolem sebe potřebují dostatek prostoru, proto je ideální vysazovat je alespoň pět metrů od dalších stromů. Starší stromy nepotřebují časté prořezávání, ale je dobré odstranit suché a poškozené větve. Sklizeň plodů se provádí setřásáním na nataženou fólii, protože plody opadávají postupně.

Využití morušových plodů

Sklizené moruše je vhodné co nejdříve zpracovat, protože nevydrží příliš dlouho. Mohou se sušit, mrazit, nebo připravovat do různých receptů. Morušová marmeláda, šťáva, sirupy nebo kompoty jsou oblíbenými způsoby, jak si uchovat chuť a výživné vlastnosti tohoto úžasného ovoce.

Léčivé vlastnosti moruše

Moruše jsou nejen chutné, ale také zdravé. Jsou bohaté na vitamíny, minerály a antioxidanty, které pomáhají posilovat imunitní systém, zlepšovat trávení a působí jako prevence proti mnoha chorobám. Jejich léčivé účinky byly známy už v tradiční čínské medicíně, kde se používaly k léčbě různých zdravotních problémů.

