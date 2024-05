Anglické růže jsou oblíbené pro svou nádhernou vůni a romantický vzhled, který dokáže zkrášlit každou zahradu. Pěstování těchto královských květin není složité, pokud znáte správné postupy a tipy. Chcete mít krásné keře s růžemi i na své zahradě? Pak nečekejte a podívejte se, jak na to.

Anglické růže, známé pro svůj půvabný vzhled a bohatou vůni, jsou v zahradách skutečným klenotem. Původně vyšlechtěné Davidem Austinem spojují to nejlepší z historických a moderních růží.

Aby tyto krásné květiny vynikly i ve vaší zahradě, je důležité vědět, jak je správně pěstovat a pečovat o ně. V následujících odstavcích vám to nabídneme. I proto se podívejte na praktické rady, jak pěstovat anglické růže, aby se staly ozdobou vaší zahrady.

Výběr správného místa

Anglické růže potřebují slunné stanoviště, kde budou mít dostatek světla po většinu dne. Ideální je místo, které poskytuje minimálně šest hodin slunečního světla denně. Zároveň by měly být chráněny před silným větrem, který může poškodit jejich jemné květy a listy. Půda by měla být dobře odvodněná a bohatá na organické látky, což podpoří zdravý růst a kvetení.

Zdroj: Youtube

Výsadba anglických růží

Nejlepší čas na výsadbu anglických růží je na jaře nebo na podzim, kdy jsou podmínky pro zakořenění nejpříznivější. Před výsadbou je důležité připravit půdu – vykopat dostatečně velkou jámu, aby se do ní kořeny růže pohodlně vešly, a přidat do ní kompost nebo dobře rozložený hnůj. Růže by měla být zasazena tak, aby místo, kde se štěpí (místo, kde je naroubována na podnož), bylo těsně pod povrchem půdy.

Péče o anglické růže

Anglické růže potřebují pravidelnou péči, aby byly zdravé a krásně kvetly. Zálivka by měla být dostatečná, ale ne přehnaná – nejlépe je zalévat je ráno, aby listy měly čas oschnout a minimalizovalo se riziko plísňových chorob.

Hnojení je také klíčové, a to především na jaře a v létě, kdy růže potřebují dostatek živin pro růst a kvetení. Použít můžete speciální hnojiva pro růže nebo organické hnojivo.

close info shutterstock.com zoom_in Anglické růže dodají vaší zahradě šmrnc i eleganci

Prořezávání anglických růží

Prořezávání je důležitou součástí péče o anglické růže. Provádí se na jaře, kdy se odstraňují staré a poškozené výhony, což podpoří růst nových a zdravých výhonů. Prořezávání také pomáhá udržovat požadovaný tvar keře a podporuje bohatší kvetení. Při prořezávání je důležité používat ostré nástroje, aby se předešlo poškození rostliny.

Zajímavost: Historie anglických růží

Anglické růže byly poprvé vyšlechtěny britským pěstitelem Davidem Austinem v polovině 20. století. Austin chtěl vytvořit růže, které by spojovaly krásu starých zahradních růží s opakovaným kvetením a odolností moderních růží.

První z těchto růží, nazvaná „Constance Spry“, byla uvedena na trh v roce 1961 a rychle si získala popularitu. Dnes existuje mnoho různých odrůd anglických růží, které jsou ceněny pro svou krásu, vůni a širokou škálu barev.

Zdroj: phoenixperennials.com, eu.davidaustinroses.com