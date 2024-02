Chcete do své zahrady vnést trochu krásy a elegance? Řešením jsou pivoňky! Tyto nádherné květiny můžete pěstovat v nejrůznějších barvách. Potěší vás nejen svým vzhledem, ale i omamnou vůní. Čtěte dál a zjistěte, jak pěstovat pivoňky, které porostou jako z vody.

Pivoňky jsou květiny známé už od starověku. Věděli jste, že ve starověkém Řecku se pivoňky používaly i k léčení nejrůznějších neduhů? Přestože je v současnosti používáme hlavně jako ozdobu do vázy, své kouzlo budou mít i na vaší zahradě. Vybírat si můžete z nejrůznějších druhů.

Budou se vám líbit pivoňky s jednoduchými, nebo poloplnými květy? Nebo dáte přednost keřům, které mohou být vyšší než vy?

close info shutterstock.com zoom_in Jak pěstovat pivoňky?

Jak pěstovat pivoňky krok za krokem

Výběr vhodného stanoviště nepodceňujte

Hledání vhodného místa pro pivoňky může být fuška. Protože nesnáší přesazování a mohou vyrůst do dvou metrů širokých keřů, budou potřebovat dostatek místa. Pokud je budete přesazovat, dělejte to v období od začátku září do konce října. Musíte si dát pozor, abyste nepoškodili vzniklá rostlinná očka.

Nevíte, jaké pivoňky pěstovat? Podívejte se na přehled nejznámějších druhů:

Zdroj: Youtube

Pivoňkám se bude dařit na místě chráněném před větrem. Protože jsou jejich květy křehké, ale těžké, vítr by jim mohl ublížit. To samé platí o stoncích.

Jak zasadit pivoňky?

Jáma pro pivoňky by měla být velká 50 × 50 cm. Nezapomeňte přidat kvalitní zeminu s kompostem. V případě, že sázíte do hůře propustné zeminy, použijte také vrstvu štěrku. Ten bude sloužit jako drenáž.

Při sázení dávejte pozor, aby byly pupeny na dužnatých kořenech maximálně 3 cm pod povrchem půdy. Jinak nebudou moct dýchat. V případě křovitých pivoněk musíte sázet hlouběji – alespoň 15 cm.

ZAJÍMAVOST:

Věděli jste, že jsou pivoňky symbolem štěstí a šťastného manželství? Dokonce jsou květem pro 12. výročí od svatby. I proto jsou vhodné na každou svatbu. Na své královské svatbě je měla dokonce Meghan.

Co se pivoňkám (ne)líbí?

Pivoňkám se daří v propustné a na živiny bohaté půdě. Spíše než mokro snesou kratší sucho. Nejlépe jim bude v polostínu nebo na mírném slunci.

close info shutterstock.com zoom_in Jak pěstovat pivoňky?

Před zimou pivoňky chraňte chvojím, které umístíte po obvodu kořenového balu. Na zimu jsou choulostivější zejména mladé dřevité pivoňky. V zimě je můžete ochránit i tak, že přihrnete pár cm vrstvy zeminy k rostlině.

warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Už jste někdy zkusili pěstovat pivoňky? close info shutterstock.com Jak pěstovat pivoňky? Ano, pivoňky pěstuju. • 0 Ano, pivoňky pěstuju. Ne, nikdy jsem je nepěstoval/a. • 0 Ne, nikdy jsem je nepěstoval/a. Hlasovalo: 0

Přestože hnojení pivoněk nutné není, můžete je po odkvětu přihnojit. Na konci léta se přihnojuje fosforečným a draselným hnojivem. Dřevité pivoňky přihnojte pouze minerálním hnojivem s obsahem fosforu.

Zdroj: gardenersworld.com, thompson-morgan.com, flora-online.cz