Herní trávník, na kterém si celá rodina zahraje kopanou, houpací síť mezi stromy, velkorysé pískoviště nebo třeba první pěstitelský záhonek… Na zahradě se toho pro děti i celou rodinu dá vymyslet spousta. Co v tomto multifunkčním prostoru nesmí chybět?

Pro některé rodiny je zahrada hlavním místem setkávání všech členů, zároveň zde také každý den přicházejí do kontaktu s voňavou zelení i známým přírodním prostředím. Každý, komu do rodiny přibylo jedno nebo více dítek, jistě potvrdí, že díky zahradě si lze užít bezpečný pobyt v přírodě, kdykoliv se vám zachce.

Děti jsou ovšem tím nejlepším metrem, který odhalí, jak na tom vaše zahrada je. Kupodivu se často obejdou bez herních prvků, prioritou je hravé a živé prostředí vybízející ke hře, prozkoumávání záhonů nebo pozorování zvířecích návštěvníků.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Ideální do dětské zahrádky jsou hlavně rostliny jedlé, ale přesto okrasné. Zkuste třeba denivku

Každé dítě je jiné, a na to se musí pamatovat při plánování zahrady. Některé si vystačí s trávníkem jako s univerzální sportovní plochou, intelektuálně zaměřená dítka budou chtít vlastní kout, kde se budou věnovat svým zálibám. Zahrada se může jednoduše změnit v ateliér, přírodovědeckou laboratoř nebo pracovnu ekologického badatele. Pokud se tedy ptáte, jak by ideální zahrada pro děti měla vypadat, univerzální odpověď nečekejte.

Už nás to nebaví!

Vyplatí se počítat i s tím, že se dětské záliby dětí během let výrazně mění. Pro zahradu je to někdy problém, zvlášť pokud vsadíte na specifické herní sestavy, ze kterých ratolesti časem vyrostou. I jediné nevzhledné pískoviště dokáže potopit celou perfektně naplánovanou zahradu. Trochu divoce zarostlý kout s pískovištěm bude ideální pro děti na prvním stupni, ty starší ocení pořádnou sportovní plochu v podobě trávníku.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Některé děti si vystačí s trávníkem jako s univerzální sportovní plochou

Nejlepší volbou jsou prvky, které lze využívat dlouhá léta. Příkladem může být zahradní domek, který dříve sloužil k uskladnění nářadí. Časem se třeba promění v dětskou hernu, a jakmile potomci přejdou do puberty, může se z něj stát klubovna nebo introvertova „zašívárna“. Pokud takový domek do zahrady správně začleníte, rozhodně to nebude rušivý element.

Bát se, nebo nechat růst?

Každý rodič se o děti logicky bojí, hlavně pak o menší batolata čile prozkoumávající okolní svět nebo o předškolní děti, které rády zkoušejí vše zakázané. Někteří rodiče berou rodičovství natolik vážně, že okamžitě po narození potomka odstraní ze zahrady všechna bezpečnostní rizika. Za ně se považují rostliny jedovaté, trnité, silné alergeny nebo třeba otevřená vodní hladina.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Nemusíte zahradu přeplnit doplňky, i jediný bude pro děti příjemným zpestřením a navíc i přírodní pozorovatelnou

Pokud i vás zachvacuje panika a máte pocit, že na vaše dítě na každém kroku číhá nebezpečí, zvažte několik věcí. Zodpovědný rodič děti nespustí z očí zhruba do šesti let. Malé dítě přece není důvodem k tomu, abyste zahradu kompletně překopali.

Máte na ní totiž skvělou možnost dítěti některá rizika sami představit, navíc s velkou výhodou, že potomka máte stále pod dohledem. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Chtěli byste se o zahradě pro děti dozvědět ještě více informací?

Okrasná a užitková zahrada, místa a zákoutí

Pozor na nejedlé a jedovaté rostliny

Jak se poprat s alergeny

Bazény a vodní plochy mějte pod dohledem

K čemu slouží bezpečnostní alarmy

Záhony a pískoviště, cestičky a bludiště

Herní koutky a místa pro relaxaci

Ošidné konstrukce a trampolíny

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v dubnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 21. března 2024.

Zdroj: Dům&Zahrada