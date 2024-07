Přebytek rajčat na zahradě může být pro zahrádkáře radost i starost. Co s těmi všemi rajčaty, když už je nemůžete jíst čerstvá? Podívejte se na několik užitečných tipů, jak využít bohatou úrodu a uchovat si chuť léta na celý rok.

Přebytek rajčat může být zpočátku příjemným problémem, ale když už nemáte kam dát další čerstvé plody, je čas začít přemýšlet o jejich využití. Rajčata jsou skvělou surovinou, která se dá zpracovat na mnoho způsobů, takže není důvod, aby jakékoliv přišlo nazmar.

Připravte si výborný domácí kečup. Tady je recept:

Zdroj: Youtube

Zavařování rajčat

Zavařování je jedním z nejlepších způsobů, jak uchovat rajčata na delší dobu. Domácí rajčatová omáčka, salsa nebo protlak jsou neocenitelnými pomocníky v kuchyni. Rajčata nejprve spařte, oloupejte a nakrájejte na menší kousky. Pak je povařte s kořením dle chuti – česnek, cibule, bazalka a oregano jsou skvělými přísadami. Hotovou směs plňte do sterilizovaných sklenic a zavařte.

Sušení rajčat

Sušení rajčat je další skvělou metodou, jak si můžete uchovat jejich bohatou chuť. Sušená rajčata můžete použít do salátů, těstovin nebo je přidat do pečiva. Rajčata nakrájejte na tenké plátky a sušte je v troubě při nízké teplotě nebo na slunci. Sušená rajčata skladujte v oleji s bylinkami nebo samotná v dobře uzavřené nádobě.

close info Profimedia zoom_in Rajčata můžete snadno sušit i doma

Rajčatové pyré a protlak

Rajčatové pyré a protlak jsou nepostradatelné ingredience v mnoha kuchyních. Výroba domácího pyré je jednoduchá: rajčata povařte, rozmixujte a propasírujte. Hotové pyré můžete zavařit nebo zamrazit v menších porcích. Je to skvělý základ pro omáčky, polévky nebo pizzu.

Domácí kečup

Domácí kečup je výbornou alternativou k výrobkům z obchodu – je ale zdravější, navíc znáte jeho přesné složení. Můžete si ho přizpůsobit podle vlastní chuti, přidat více koření nebo snížit množství cukru. Na přípravu kečupu budete potřebovat rajčata, cukr, ocet, cibuli, česnek a směs koření podle chuti. Vše povařte do zhoustnutí, rozmixujte a zavařte do sklenic.

Rajčatová polévka

Rajčatová polévka je klasika, která nikdy neomrzí. Připravte si větší množství a zamrazte ji v jednotlivých porcích. V zimě stačí polévku ohřát a máte rychlý a zdravý oběd nebo večeři. Na přípravu potřebujete rajčata, cibuli, česnek, vývar a koření podle chuti. Vše povařte, rozmixujte a dochuťte.

Rajčatový džem

Rajčatový džem může znít neobvykle, ale jeho sladkokyselá chuť vás překvapí. Je skvělý na toast, k sýrům nebo jako netradiční příloha k masu. Na přípravu džemu potřebujete rajčata, cukr, citronovou šťávu a koření jako skořici nebo hřebíček. Vše povařte, dokud směs nezhoustne, a plňte do sklenic.

Domácí sugo

Sugo je základní rajčatová omáčka, která se používá v italské kuchyni. Je to skvělý způsob, jak využít přebytek rajčat. Na přípravu suga potřebujete rajčata, cibuli, česnek, olivový olej a čerstvé bylinky. Vše povařte do zhoustnutí a zavařte do sklenic. Sugo můžete použít jako základ pro těstoviny, lasagne nebo pizzu.