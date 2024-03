Rychlostí růstu a nenáročností na pěstování si ředkvičky získaly své místo v zahrádkách i na balkonech po celém světě. V našem průvodci se podíváme na celý proces pěstování od výsevu ředkviček až po jejich sklizeň. Nebudou chybět ani způsoby, jak je využít v kuchyni.

Ačkoliv ředkve existuje hned několik druhů, těmi nejznámějšími jsou ředkev ohnice a ředkev setá. Ředkev ohnice roste planě ve volné přírodě, zatímco ředkev setá je pěstována pro své chutné bulvy. Existují různé odrůdy ředkviček, lišící se barvou, velikostí a dobou sklizně. Mezi oblíbené patří odrůdy jako Cherry Belle, Viola nebo Saxa.

Pěstování ředkviček v zahradě

Ředkvičky jsou nenáročné na pěstování a lze je vysazovat jak do záhonů, tak do truhlíků nebo nádob na terase. Ideální je umístit je na slunné místo bez stínu, kde mají dostatek světla. Půda by měla být kyprá, dobře propustná a obohacená živinami. Po výsadbě je důležité pravidelně zalévat, zejména v horkých letních dnech.

Udělejte si jednoduchou ředkvičkovou pomazánku:

Zdroj: Youtube

Pěstování ředkviček v truhlíku

Pokud nemáte k dispozici zahradu, můžete ředkvičky pěstovat i v truhlíku na balkoně nebo terase. Truhlík by měl být dostatečně hluboký a naplněn kvalitním substrátem. Semena se vysévají do řádků s rozestupem a zalijí se. Je důležité udržovat substrát stále mírně vlhký.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Ředkvičky od A do Z.

Doba výsevu a sklizně

Čas výsevu ředkviček závisí na konkrétní odrůdě a podmínkách pěstování. Velmi rané odrůdy můžete vysazovat již na jaře, zatímco pozdní odrůdy jsou vhodné pro podzimní výsev. Sklizeň ředkviček probíhá obvykle do 30 dnů od výsevu, ale může se lišit podle druhu a odrůdy. Za jednu sezonu můžete ředkvičky vypěstovat i několikrát za sebou.

Využití ředkviček v kuchyni

Ředkvičky v kuchyni lze využít na různé způsoby. Konzumují se čerstvé za syrova, přidávají se do salátů, polévek nebo omáček. Ředkvičkové listy lze také použít jako přísadu do salátů nebo na pesto. Pokud máte nadměrnou úrodu, můžete ředkvičky zakyselit nebo nakládat do octa.

Zdravotní přínosy ředkviček

Ředkvičky jsou nejen lahodné, ale také velmi zdravé. Obsahují vitamíny, minerály a antioxidanty, které přispívají vašemu zdraví. Jsou bohaté na vlákninu, která podporuje trávení, a mají nízký obsah kalorií, což je dělá vhodnou volbou pro ty, kteří dbají na svou linii.

Zdroj: rostlinky.cz, shop.culinabotanica.cz, semena.cz