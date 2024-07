Komáři patří mezi nejotravnější letní živočichy. Když ale víte, co jim vadí, získáte v boji proti těmto krvelačným škůdcům velkou výhodu.

Vůně jsou jedním z nejúčinnějších přírodních způsobů, jak se zbavit komárů. Můžete pálit svíčky, či použít různé DIY metody využívající esenciální oleje, nebo se zabalit do moskytiéry.

Ověřeným odpuzovačem jsou také některé rostliny. Ne nadarmo se jejich aroma využívá při přípravě repelentů. A co je na boji proti komárům pomocí přírodních vůní nejlepší? Komáři je nesnášejí, ale my si je užíváme jako tu nejlepší aromaterapii.

Pokud tedy nechcete sebe ani svou zahradu polévat chemickými postřiky proti hmyzu, můžete si některé z těchto rostlin vypěstovat, aby vám v boji proti otravnému hmyzu pomohly. Vysaďte tyto voňavé rostliny na místech, kde rádi sedáte s rodinou či přáteli, například kolem terasy, u dveří nebo pod okny ložnice.

Levandule

close info Onkel Ramirez z Pixabay.com zoom_in Traduje se, že levandulový olej blokuje komárům čich

Všimli jste si někdy, že levanduli nikdy nezdecimoval hmyz a vyhýbají se jí i slimáci či králíci? Děje se tak díky esenciálním olejům, které se nacházejí v listech. Dokonce se traduje, že levandulový olej blokuje komárům čich. Tato rostlina je velmi odolná a suchovzdorná, jakmile jednou vyroste, a potřebuje pouze plné slunce a dobrou drenáž.

Aksamitník

close info yganeshbabu z Pixabay.com zoom_in Oblíbená letnička vydává vůni, která odpuzuje komáry

Oblíbená letnička vydává vůni, která odpuzuje komáry. Aksamitník pěstujte v květináčích, které postavíte na terasu, abyste kolem posezení vystavili aromatický ochranný val.

Ne nadarmo jsou aksamitníky oblíbeným doplňkem okrasných a zeleninových zahrad. Je odzkoušeno, že také odpuzují mšice, bělásky, dřepčíky a další otravné brouky, které decimují zeleninové výpěstky.

Citronová tráva

close info mryanfahrudin1 / Shutterstock zoom_in Citronová tráva, známá pro svou výraznou vůni, je nejčastěji používanou přírodní složkou v repelentech proti komárům

Tato teplomilná rostlinka, známá pro svou výraznou vůni, je nejčastěji používanou přírodní složkou v repelentech proti komárům. A dobrou zprávou je, že živá rostlina je při odpuzování hmyzu nejúčinnější. Této nenáročné rostlině se nejlépe daří ve velkých květináčích, protože nesnese mráz. Během léta situujte nádoby s vonnou bylinou kolem posezení a zapomenete, že komáři existují.

Šanta kočičí

close info BONNIE WATTON / Shutterstock zoom_in Bylo zjištěno, že máta kočičí je desetkrát účinnější než DEET, chemická látka používaná ve většině repelentů

Pochází z čeledi hluchavkovitých, roste hojně jako okrasná rostlina a natolik ráda se sama vysévá, že se z ní může stát i plevel. Je to velký magnet pro kočky, ale také pro čmeláky, kteří na modrých květech sbírají nektar.

Naštěstí komáři mají jiné preference než opylovači a šanta je pro ně strašákem. Ve studii na Státní univerzitě v Iowě bylo zjištěno, že máta kočičí je desetkrát účinnější než DEET, chemická látka používaná ve většině repelentů.

Bazalka

close info Tatyana Mut / Shutterstock zoom_in Pronikavý zápach, který vydávají listy bazalky, je to, co drží škůdce na uzdě

Bazalka je další bylina, která bude fungovat jako repelent. Pronikavý zápach, který vydávají listy bazalky, je to, co drží škůdce na uzdě. A protože všechny druhy bazalky pomáhají udržet mouchy a komáry na uzdě, neváhejte prozkoumat široký sortiment druhů této bylinky a najít ty, které se hodí do vaší zahrady.

Tato bylina má ráda vlhkost, potřebuje dobrou drenáž a hodně slunce. Bazalku můžete zasadit do nádob nebo na zahradu, samotnou nebo s jinými květinami, pokud tedy rostliny splňují stejné nároky.

Nestařec

close info Татьяна z Pixabay.com zoom_in Nestařec obsahuje kumarin, chemickou látku, která pomáhá odpuzovat komáry

Tato atraktivní jednoletá květina se skvěle hodí na záhony nebo do nádob. Obsahuje kumarin, chemickou látku, která pomáhá odpuzovat komáry, ale zároveň je toxická, takže pozor, abyste ji nepozřeli.

Komáři jsou nebezpeční

Komáři patří mezi nejnebezpečnější zvířata. Po celém světě přenášejí mnoho nemocí včetně malárie, horečky dengue, žluté zimnice, encefalitidy a v poslední době také viru západonilské horečky. Komáři dokonce šíří hlístici Dirofilaria immitis, která napadá srdce psů.

Ochrana před nimi je tedy velmi důležitá, nejde jen o pohodlí či zabránění svědivého kousnutí, ale i zdraví vaší rodiny a zvířat.