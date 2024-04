Předpěstovali jste si sazenice rajčat a pomalu byste je chtěli vysadit na zahradu? Můžete to udělat zhruba ve druhé polovině dubna, ale do skleníku. Ten však nejprve zkontrolujte, vyčistěte a podle potřeby zrenovujte. Včetně nového nátěru.

Kromě rajčat lze do skleníku vysadit třeba papriky, vysít okurky či fazole nebo jiné budoucí dobroty. To si však dovolte až po důkladné kontrole skleníku po zimě. A pokud se na kovové konstrukci podepsal zub času, dopřejte jí zbrusu nový nátěr.

Videonávod: Odstraňte starou popraskanou barvu kovové konstrukce skleníku a natřete ji nanovo. Jako profíci. Další video pro zahrádkáře najdete na konci článku.

Zdroj: VLM

1. krok: úklid a revize skleněných výplní

Vyndejte ze skleníku vše, co tam nepatří. Zkontrolujte, zda jsou skleněné tabule v dobrém stavu. Když se nedá vyloučit, že by se poškozené sklo mohlo v nejméně vhodný okamžik vysypat, skleněné tabulky vyměňte. Ale někdy to není nutné a praskliny stačí vytmelit.

close info Balakryl zoom_in Než začnete natírat: Nejprve zahradní skleník vykliďte a zrevidujte (dotáhněte) spoje konstrukce, zkontrolujte stav výplní, praskliny a škvíry vytmelte

2. krok: revize kovové konstrukce, odstranění starého nátěru

Zkontrolujte pevnost spojů v konstrukci a větrání. Pokud je barva kovové konstrukce zralá na výměnu, odstraňte nesoudržný nátěr. S ním se zbavíte i rzi a špíny. Pomůže kartáč s drátěnými štětinami nebo bruska. „Na hůře dostupná místa a záhyby lze použít brusnou houbu,“ doporučuje Radek Kříž, zástupce značky Balakryl. Náhradní řešení představuje smirkový papír patřičné zrnitosti.

close info Balakryl zoom_in Než začnete natírat kovovou konstrukci: Nesoudržný nátěr odstraňte kartáčem s drátěnými štětinami

3. krok: skleníková hygiena, dotmelení netěsností

Co jste zbrousili a samo neodpadlo, omeťte smetáčkem. Pak kovovou konstrukci odmastěte. Když jste odstraňovali vodou ředitelnou barvu, stačí voda a běžný čistič. V případě rozpouštědlových barev odmašťujte ředidlem. A vše spláchněte, samozřejmě čistou vodou. Skleník si dobře prohlédněte a kde vidíte škvíry, ty vytmelte.

4. krok: nový nátěr

Abyste neušpinili výplně skleníku, jejich hrany u konstrukce přelepte maskovací páskou. A začněte natírat plochým štětcem. Praktičtější je použít nátěr typu 2 v 1, kombinuje základní antikorozní vrstvu a vrchní barvu, takže šetří práci.

V tomto návodu se nanášel akrylátový vodou ředitelný nátěr Metal 2v1, který je pružný. Neřeďte ho, ale předem ho promíchejte. Až barva zaschne, aplikujte další vrstvu. Pro natírání je nejvhodnější teplota podkladu i okolí mezi 8 až 20 °C.

close info Balakryl zoom_in Než začnete natírat, barvu důkladně promíchejte

Více k přípravě skleníku na novou sezonu, včetně dezinfekce sirnými knoty, vylepšení půdy nebo výsevu semen na výsevní pásce, najdete ve videu:

Zdroj: Youtube

5. krok: příprava na pěstování

Znovu opláchněte celý skleník zvnějšku i zevnitř. Omyjte police a pěstební nádoby či podnosy a jiné drobné pomůcky například octovou vodou. Na dezinfekci skleníku dobře poslouží sirné knoty.

Zeminu prokypřete, zbavte rostlinných zbytků a také ji dezinfikujte. Obvykle se používá dusíkaté vápno (0,5 kg na 10 m²), je to dezinfekce i hnojivo v jednom. Pak ale musíte počkat s výsadbou či setím alespoň 3 týdny.

Zdroj: zahradkarskaporadna.cz, Balakryl