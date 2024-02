Ochraňte svoji révu před vlnovníky. Poradíme vám, jak se jich zbavit

Nikola Zatloukalová 28. 2. 2024 0:38 clock 3 minuty gallery video

Vinná réva čelí mnoha hrozbám, mezi nimiž jsou i vlnovníci. Tito drobní roztoči, známí svými škodlivými účinky na révu, zasahují především do listů a pupenů. Jak poznat jejich přítomnost a co udělat pro ochranu révy? To vše se dozvíte v tomto článku.

