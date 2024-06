Má se chodit na grilování s dárkem pro hostitele? Nevadí, když přijdete v legínách? Může se jíst kuře rukama? A krmit nejen sebe, ale i psa hostitele? Přečtěte si naše tipy a vyhněte se největším faux pas.

Přátelé vás pozvali na grilování? Tak se těšte, ale také se připravte předem. Byla by škoda zkazit grilování sobě i hostiteli nechtěným faux pas. Na co si dát největší pozor?

1. Kdy reagovat na pozvání

Slušné je dát vědět co nejdříve, neslušné je ozvat se den předem a vyložené faux pas znamená dorazit bez ohlášení. Nejlépe se vám bude reagovat, když si sami představíte, co by vám vadilo v roli hostitele - a přesně to nedělejte.

Někdy jste zváni sami, jindy s doprovodem, víc by vás nemělo dorazit. Pokud to není jasné, zeptejte se. Pozvání na domácí grilování na zahradě automaticky neplatí pro celou vaši rodinu.

close info LightField Studios / Shutterstock zoom_in Ideální příklad, jak si vzít kousek zeleniny ze společného talíře

2. Dress code: co se hodí a co už ne

Zapomeňte na oblíbené legíny, případně tepláky, zahradní montérky, holínky či kroksy. Právě kroksy jsou samostatná kapitola, na grilování se nehodí ani z důvodu bezpečnosti. Stejně tak není vhodné dorazit zpocení z cyklovýletu nebo jiné sportovní aktivity.

Oblek ani malé černé mít nemusíte, stačí letní šaty, šortky, plátěné kalhoty a triko, košile nebo halenka. Muži to mají snazší - když ke kalhotám přidají polo triko s límečkem, vždycky budou vypadat dobře. Hodí se na každé grilování na zahradě.

3. Na minutu přesně?

Dorazit na grilování včas znamená mít záměrný skluz, jde o 10 až 15 minut. „Naprosto nepřijatelné je přijít dříve, než bylo dohodnuto. Naopak přijít třeba o hodinu později bez řádného důvodu ukazuje, že nám na pozvání a hostiteli patřičně nezáleží,” říká odborník na etiketu Libor Neuwirth.

4. Jaký vzít dárek?

Květnový výzkum o grilování potvrdil, že asi 60 procent dotázaných se ptá hostitele, co je třeba přinést, a pak to také splní, nicméně asi třetina se nezeptá a něco vezme. Škoda, třeba by hostitel místo lahvinky uvítal koš s ovocem nebo zeleninou. Kvalitní sýry. Domácí sirup atd.

Také je rozdíl, zda dorazíte na jeho zahradu se surovinou/pitím, které se na grilovačku hodí, nebo přinesete i pozornost hostiteli, případně jeho partnerce. Berte to jako poděkování za pozvání. Děláme to všichni? „Pořád se najde 15 % lidí, kteří svoji vděčnost nevyjádří,“ upozorňuje Michaela Plecitá z Vitany.

5. Co nikdy nekomentujte

Pokud bude mít hostitel na grilovačce své děti (a jiné děti nejsou zvané), respektujte to bez komentáře, patrně k tomu má důvod. U psa hostitele pro vás platí - není to odpadkový koš. Většinou máme tendenci pejskům dopřát nějakou laskominu, aniž bychom se jeho páníčka zeptali předem, což více než polovině hostitelů vadí.

close info woodHunt / Shutterstock zoom_in Mazlíček hostitele není odpadkový koš, rozhodně ho sami nekrmte, když vám to jeho majitel nedovolil

Rovněž si odpusťte možná i dobře míněné poznámky, že máte výkonnější gril, vychytanější marinády, používáte kvalitnější maso atd. A už vůbec nahlas nekomentujte, že jeho terasa, respektive zahradní nábytek volají po výměně nebo že váš trávník je zelenější. I kdyby to byla pravda.

6. Jdete se bavit, nesoutěžíte

Při konzumaci dobrot se řiďte heslem: grilování je zábava, není to soutěž jedlíků. Pochutnejte si, ale nepřejídejte se do zásoby, ani nevyzobávejte jen drahé suroviny, abyste ostatním nechali špekáčky. Byť domácí.

7. Největší dilema: můžu jíst rukama?

Soukromé grilování na zahradě má uvolněnější pravidla, nebojte se vzít do rukou například kuřecí stehýnko. Není to faux pas, jste na domácí půdě hostitele. Ostatně i mistr etikety to u domácího grilování povoluje.

Ale pokud je vám to proti srsti, jezte jako v restauraci. Vezměte si příbor, pak si ale nechte problematické suroviny podat na jiném než papírovém talíři. A všichni pozvaní by si měli dát pozor na alkohol, který za příliš velkých veder dělá i z menšího množství velké faux pas.

V každém případě při odchodu poděkujte za pozvání na grilování. A když hostiteli ještě vyseknete poklonu, bude mít radost a vás to nic nestojí. Důvod k pochvale se určitě najde.