Krásných pět až šest měsíců, které lze trávit dlouho do noci venku, si na zahradě zaslouží kvalitní zázemí. Poradíme vám, jak si užít zahradu a co budete potřebovat.

Otevřete dveře a okna dokořán a zahradu si letos zase pořádně užijte… Terasa se právě nyní stává dalším plnohodnotným prostorem domu. Pokud se ji chystáte zařídit novým zahradním nábytkem, může vámi projet lehký záchvěv bezradnosti. Těch lákavých možností! A všechny byste uměli využít!

Zdroj: VLM

Před nákupem si dobře rozmyslete, jakým činnostem se venku nejčastěji věnujete a jak budete terasu opravdu využívat. Máte-li dostatek prostoru i financí, můžete vytvořit hned několik venkovních místností.

Obývací pokoj

Jste-li spíše gaučový typ a nejmilejší zónou vašeho obydlí je pořádná sedačka nebo sestava několika pohodlných sofa a křesel, můžete se zálibě v „gaučinku“ věnovat také na čerstvém vzduchu.

Polstrované části venkovních sedaček ve vyšší finanční hladině mívají kvalitní outdoorovou vodoodpudivou a protišpinivou úpravu, takže je nemusíte večer odklízet do domu.

close info ASKO Nábytek zoom_in Set zahradního nábytku Lain překvapí praktičností díky možnosti univerzálního sestavení. Rohovou pohovku lze snadno přeskládat na dvě samostatné nebo na jednu velkou zahradní postel

Ve stejném provedení pořídíte také sedací vaky nebo křesílka. Aby byl venkovní obývací pokoj zcela kompletní, dolaďte posezení několika taburetkami, nízkými stolky, kvalitním venkovním osvětlením a kobercem vhodným do exteriéru. Promyšleně rozmístěte květináče s rostlinami, o které není nutné často pečovat, nebo s bylinkami, a o dlouhou letní pohodu máte postaráno.

Materiály k sezení

Kvalitní zahradní nábytek je pevný, s vysokou nosností a odolný. Držte si svůj styl, mělo by totiž platit, že jak v interiéru, tak v exteriéru. I když… Možná třeba zrovna venku budete mít chuť zkusit eklektické posezení, kterého jste se v domě neodvážili. Ohlídejte si však, aby nosnost neklesla pod 90 kg na sedací místo. Mezi nejčastěji používané materiály patří:

dřevo jako nestárnoucí klasika. Čím tvrdší, tím odolnější. Pokud nejde přímo o exotické dřevo nebo tuzemský pevný dub, vyžaduje občas péči a ochranu před vlhkostí. Aktuálně nejprodávanějším nábytkem je akáciový, který také něco vydrží a je rozumným kompromisem v poměru cena/výkon.

jako nestárnoucí klasika. Čím tvrdší, tím odolnější. Pokud nejde přímo o exotické dřevo nebo tuzemský pevný dub, vyžaduje občas péči a ochranu před vlhkostí. Aktuálně nejprodávanějším nábytkem je akáciový, který také něco vydrží a je rozumným kompromisem v poměru cena/výkon. kov , nejčastěji ocel nebo hliník. Vyniká stabilitou, je relativně levný, velmi odolný a má dlouhou životnost. Je jen na vás, jestli dáte přednost moderní strohosti, nebo zvolíte zdobnější romantický nábytek s většinou bílým nástřikem. Vybavte si fotografie Josefa Sudka ze zahrady Rothmayerovy vily a hned víte, kam můžete směřovat.

, nejčastěji ocel nebo hliník. Vyniká stabilitou, je relativně levný, velmi odolný a má dlouhou životnost. Je jen na vás, jestli dáte přednost moderní strohosti, nebo zvolíte zdobnější romantický nábytek s většinou bílým nástřikem. Vybavte si fotografie Josefa Sudka ze zahrady Rothmayerovy vily a hned víte, kam můžete směřovat. umělý ratan. Tato barevná stálice odolá dešti i mrazu, nábytek je lehký a poměrně dlouho vydrží. Útulné posezení provází množství různých podušek a podsedáků, které ratanu vyloženě sluší.

Tato barevná stálice odolá dešti i mrazu, nábytek je lehký a poměrně dlouho vydrží. Útulné posezení provází množství různých podušek a podsedáků, které ratanu vyloženě sluší. plasty nenáročné na údržbu. Vynikají širokou škálou barev a snadno se udržují. Pozor na příliš levné výlisky, nejčastěji v bílé nebo tmavě zelené barvě. Nemívají dlouhou životnost a na terase a zahradě velkou parádu neudělají. Znáte to, nejste tak chudí, abyste si kupovali levné věci… Moderní plastový nábytek už dávno vypadá jinak.

close info Bauhaus, ASKO Nábytek zoom_in Vlevo: Kulatý sklopný zahradní stůl Sunfun Diana je vyrobený z kvalitního dřeva akácie. Vpravo dřevěné zahradní polohovací lehátko

Jídelna s grilovacím koutem

Hodláte-li terase vtisknout spíše podobu venkovní jídelny, smysl dává pořízení jídelního stolu s tolika židlemi, kolik jich nejčastěji potřebujete, s rezervou přibližně čtyř až šesti skládacích kusů pro hosty. Nepsaným pravidlem je, že nábytkem můžete obsadit maximálně dvě třetiny terasy, jinak bude prostor působit přeplněně.

Pro příjemné posezení doporučujeme oválnou stolovou desku, kterou oceníte zejména tehdy, pokud se počet hodujících často mění. K oblému stolu totiž snadněji několik židlí přidáte, nebo od něj naopak uberete.

Milovníci vaření jistě zatouží po venkovní kuchyni. Je dobré na ni myslet již při projektu domu a na terasu si nechat vyvést přípojky vody a elektřiny. Prostor opatřete zastřešením a plánujte ho obdobně jako vnitřní kuchyni. Jste-li majiteli staršího domu bez těchto vymožeností, určitě zvládnete na letní období přivést vodu ke kýženému místu zahradní hadicí, elektřinu prodlužovačkou a jako kuchyně vám poslouží kvalitní gril.

Uhlí, plyn, či elektřina?

Grilovačka je nejen v našich končinách jednou z nejoblíbenějších letních aktivit. Recepty na šťavnaté pochoutky se předávají z generace na generaci a o nejvhodnější chvíli k posolení steaku dokážou rodiny vést dlouhé zapálené debaty. Jen je potřeba vybrat si gril, který vám bude vyhovovat.

close info Weber, Hecht zoom_in Vlevo cestovní gril na plyn Traveler Compact, vpravo ocelový gril na dřevěné uhlí Hecht Sentinel

Záleží na tom, jak dlouho chcete čekat a zda máte rádi typickou ohnivě-kouřovou vůni, která klasické grilování doprovází. Nejchutnější pokrmy získáte z grilu na dřevěné uhlí, jen si musíte na přípravu dobrot vyhradit dostatečný čas a o gril dobře pečovat. Přibližně půl hodiny trvá, než získáte žhnoucí uhlíky, musíte občas přiložit, hlídat teplotu a na závěr odstranit popel. To je ovšem pro milovníky grilování rituál, který za vynikající chuťový požitek stojí.

Pro ty, kdo mají na grilování méně času a spíš jim jde o to, jak večer po práci venku uvařit rychle, jsou k dispozici elektrické grily. Vybírejte kvalitu. Chcete model se spodní vanou s otvorem a spodní miskou na odkapávání tuku, se zaklapávacím víkem, s litinovým roštem a dobrou regulací výkonu?

Na rychlé vaření se hodí i plynové grily. Snadno se obsluhují, regulují, nastartují a vypínají stiskem jediného knoflíku. Bývají těžší a dražší než grily na dřevěné uhlí. Další možností je gril keramický s vysokou akumulací tepla, hodí se zejména do rodin, kde většina členů miluje pizzu.

Chce to střechu?

Pergola může být dominantou zahrady i rozšířeným domovem. Můžete ji postavit samostatně, nebo přisadit rovnou k domu, aby nechyběl prostor chráněný před sluncem a deštěm a pohodlné místo k posezení a lenošení.

close info Mountfield zoom_in Zahradní altán Rysy o rozměrech 390 × 450 cm s konstrukcí z kvalitního cedrového dřeva s přírodní úpravou a zesílenými nosníky pro vyšší životnost

Využití pergoly je mnohostranné, často slouží jako prodloužení obývacího pokoje či kuchyně až do zahrady. Pomocí dvou sloupů se střechou se obývací prostor před domem o něco rozšíří a vznikne ideální místo pro rodinné sešlosti či zahradní party s přáteli.

Samostatně stojící pergolu usaďte na vhodné místo do příjemného zahradního zákoutí, kde opticky příliš nevyčnívá z okolní zeleně. Neměla by vás hned uhodit do očí. Na stavbu s plochou menší než 25 m2 a nižší než 5 metrů nepotřebujete stavební povolení.

S konstrukcí pergoly by měl souznít nábytek, který je pod ní umístěn. V blízkosti chladnějšího kovu s čistými liniemi vyniknou jednoduchá minimalistická řešení, klasika či romantika, dřevěné konstrukci bude slušet například styl boho nebo rustikální venkovská nálada.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 6/2024.