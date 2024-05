Jak udělat zahradu přátelskou ke včelám? Dělejte tyto snadné věci a bude to u vás celý rok bzučet

close info Jürgen z Pixabay.com

Jana Truksová 6. 5. 2024 clock 4 minuty gallery video

Včely navštěvují květy, aby sbíraly nektar a pyl, které používají jako potravu pro sebe a své larvy. Jak se přesouvají z květu na květ, opylují zahradní i planě rostoucí rostliny. Bez opylování by nebyl život, neměli bychom co jíst. Proto bychom se měli snažit těmto dárcům života vynahradit to, co jim ve volné přírodě bereme.

tag Čmelák Hnízdo Jaro Květináč Květiny Léto Nektar Pampeliška Včela Zahrada

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít