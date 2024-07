Některé domy a zahrady mají příslovečnou „kliku“. Dostanou se do rukou lidem, kteří milují staré časy a jejichž prioritou je vrátit místu původní lesk. Takové štěstí měla i vila Rudolfa.

Vila patřila ženě s netradičním jménem – Rudolfě Paříkové. Krásnou budovu v neoklasicistním stylu na výškově členěném pozemku u Berounky o celkové výměře 5 000 m² dostala začátkem minulého století k narozeninám od manžela Antonína – továrníka a jednoho ze zakladatelů firmy Triola.

Paříkovi tu přežili i převrat v roce 1948, kdy se do vily sestěhovali ostatní členové širší rodiny, ale jako většina někdejších „vykořisťovatelů“ v roce 1962 dům „darovali“ státu. Zůstala jim jen část spodní zahrady a ostrov v Berounce, kde si vybudovali chatičky, a ve volných chvílích se tak vraceli do blízkosti původního domova.

Fandové architektury

Vzhledem k tomu, že stavba nebyla památkově chráněná, vile hrozil osud jiných zchátralých domů. Půjde k zemi a na pozemku vyroste moderní stavba. Kdo by se s pracnou záchranou mořil?

close info Vladimír Bruna zoom_in Idylické posezení pod schody zdobí citronovník, který při přezimování plní skleník opojnou vůní květů. I pařížské kopretiny přečkají zimu ve skleníku

Naštěstí se našli fandové staré architektury a trpělivě dva roky čekali, komu ze zájemců o restituovaný majetek dá velká skupina spoluvlastníků přednost. Naštěstí zvítězila myšlenka vrátit půvabné budově zašlou slávu a dům s pozemkem koupila advokátka Olga Humlová a její anglický partner.

Záchranu domu včetně citlivých přístaveb v letech 2006 až 2008 skvěle navrhli architekti Pavel Hnilička a Ondřej Císler a zrealizovala stavební firma Reno.

S interiérem pomohl Tomáš Štajnc a majitelé ho postupně vybavovali nábytkem, částečně dobovým, který nakupovali všude možně po Evropě. V roce 2008 se do vily nastěhovali a rok poté se za pomoci zahradní architektky Terezy Mácové pustili do obnovy zahrady.

Z koníčka profese

Teprve při přestavbě vila konečně dostala jméno, což bývalo za první republiky zvykem. Po dlouhých debatách vyhrálo jméno první majitelky. I když za pozornost by stála samotná vila (té se jí dostává ve velké míře zejména od filmařů), rozsáhlá a špičkově udržovaná zahrada nabízí inspiraci na každém kroku i majitelům menších pozemků.

close info Vladimír Bruna zoom_in Jezírku s lekníny vévodí původní socha vodníka. Společnost mu dělají žáby dovezené z Itálie, ty původní se „ztratily“. Domácí flat coated retrívr se k zahradě chová ohleduplně

Proto ji majitelka pravidelně přihlašuje do Víkendu otevřených zahrad a sama provází zájemce s odborným výkladem. Patří totiž ke šťastným lidem, jejichž koníček přerostl v profesi. Vedle výkonu advokátní praxe je majitelkou černošické zahradnické společnosti Gardeo a její vyprávění o zahradě prozrazuje hlubokou znalost oboru. Rostliny v přední části pozemku jsou označeny jako v botanické zahradě.

Sbírka nevšedních růží

Poté, co návštěvník projde brankou porostlou růžově kvetoucí popínavou růží do prostoru ve stylu anglických zámeckých zahrad, je mu jasné, že se octl v nevšedním prostoru, který by bez péče zahradníka na plný úvazek neměl šanci vypadat tak reprezentativně.

Pokud se vám povede zahradu navštívit v době, kdy ještě kvetou četné druhy pivoněk pod vzrostlými původními ořešáky a už se k nim přidávají atraktivní kultivary růží, nebude se vám chtít nádhernou směs zrakových a čichových vjemů opustit.

close info Vladimír Bruna zoom_in Vile by možná více sedělo jméno Růženka. Růže totiž návštěvníky vítají hned u branky a zahrada nabízí desítky vzácných druhů

Ovšem i do této poezie chladně zavane realita. Nejen ořechy po letošní dubnové změně teplot z letních do mrazu ošklivě pomrzly. Také pečlivě stříhané nízké buxusy vypadají jako po náletu zavíječe. „Při tvorbě nových zahrad bude potřeba volit jiné druhy, než na které jsme zvyklí,“ varuje majitelka, která na dané téma přednáší.

„Třeba s rododendrony může být kvůli klimatické změně v našich zahradách konec. Rostliny s kožnatými listy totiž potřebují hodně vody a berou si ji také ze vzduchu, kde však za dlouhých letních veder žádná není. Máme sice umělou závlahu, ale to nestačí.“ V zahradách bez závlahového systému je tak nutné vybírat spíše sortiment prérijních a suchomilných rostlin. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

