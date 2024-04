Ať už zahradničíte léta, nebo patříte mezi zahrádkářské začátečníky, všichni najdete něco užitečného na prodejních zahradnických výstavách a trzích. I vy, kdo chcete vylepšit jen balkon. Kam si zajet pro sazenice a inspiraci teď na jaře?

Prodejní zahrádkářské akce probíhají hlavně v dubnu a v květnu po celé republice. Nabízí sazenice, květiny, dřeviny a vše další pro úspěšné pěstování. I zahradní náčiní a techniku stejně jako venkovní nábytek.

Všude chystají něco na zub, potěší zajímavý doprovodný program i pro děti. A na mnoha místech unikátní květinové expozice. A když dočtete až na konec článku, zjistíte, kde můžete vidět růži pojmenovanou po naší nejkrásnější herecké Popelce naživo.

Připomeňte si, jak to vypadalo na květinové a zahradnické výstavě Flora vloni v Olomouci:

Duben

Tržnice Zahrady Čech, Litoměřice, probíhá do 7. 4.

První jarní výstava pro zahrádkáře i chataře a chalupáře, kutily a všechny milovníky přírody

Co potěší: Přihlaste se na některý květinový workshop, vyrábí se jarní věnce, květinové dekorace, osazují truhlíky.

Litoměřice - Tržnice Zahrady Čech

For Garden, Praha-Letňany, 11. až 14. 4.

Veletrh zahradní architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky

Co potěší: Ve stejnou dobu se pořádá i veletrh bydlení For Interior a přehlídka výběrového designu Design Shaker (jedno vstupné pro 3 akce).

FlorExpo jaro 2024, Přerov, 18. až 21. 4.

Expozice Čtvero ročních období v květech z tisíců jarních řezaných květin, ukázky aranžování květin, přednášky, poradny

Co potěší: Písničky Standy Hložka stejně jako dechovka Moravská Veselka

Přerov - jarní FlorExpo

Dům a zahrada, Louny, 18. až 21. 4.

Projekty i realizace, údržba zahrad, jejich vybavení, technika a dekorace

Flora Olomouc, 25. až 28. 4.

Jarní mezinárodní květinová a zahradnická výstava, výstava Galaxie květin, floristické show, poradny (dokonce i pro pěstitele bonsají), květinové trendy

Co potěší: V neděli se plánuje přednáška zahradní architektky a známé moderátorky Dany Makrlíkové.

Flora Olomouc - jaro

Zahrada 2024, Havlíčkův Brod, 26. až 28. 4.

Kromě zahrádkářského sortimentu čekejte spoustu zábavy pro děti včetně klauna, nejen dospělí si zanotují při folku, country, jazzu či dechovce.

Zahradnické trhy, Kuks, 26. až 28.4.

Sejdeme se v areálu hospitálu Kuks, naší perly českého baroka. Určitě si projděte legendární bylinkovou zahradu, měli byste napočítat až 144 záhonů nejen s léčivkami.

Floria Jaro, Kroměříž, 27. 4. až 1. 5. a 4. až 8. 5.

Jedna z nejtradičnějších a největších zahrádkářských akcí proběhne ve dvou termínech, vyberte si.

Co potěší: Výjimečná expozice na téma Láska v oblacích se připravuje z desítek tisíců květin. A přehled o hudebních vystoupeních najdete zde.

Floria v Kroměříži

Květen

Zahrada Věžky, 1. až 5. 5.

Zahradnická a hobby výstava se pořádá v zámeckém parku ve Věžkách u Kroměříže.

Co potěší: Kromě hudby i zábavné kvízy pro děti, oblíbené malování na obličej nebo nádherná květinová expozice ve staré sýpce.

Valašská zahrada, Rožnov pod Radhoštěm, 3. až 5. 5.

Farmářské a zahradnické trhy se pořádají v areálu Sport campu.

Hobby, České Budějovice, 9. až 12. 5.

Tradiční akce pro všechny zahrádkáře a kutily

Co potěší: Její součástí je i sekce věnovaná karavanům, tiny house a dřevostavbám.

Červen patří růžím

V červnu vyrazte za potěchou pro oči. Kde uvidíte tisíce růžových keřů?

Vyznání růžím, Olomouc, 8. až 9. 6.

Olomoucké rozárium se promění v jedinečný festival tisíců keřů růží. Těšte se na floristické parádičky, trhy i program pro děti.

Růži Libuše Šafránková, pojmenovanou po naší nejslavnější herecké Popelce, můžete vidět na Mezinárodním soutěžním rozáriu v Hradci Králové, kde se bude 15. 6. konat slavnostní vyhlášení Zlaté růže Hradce Králové

Mezinárodní soutěžní rozárium, Hradec Králové, 15. až 30. 6.

Využijte výjimečnou příležitost a přijeďte se podívat do Mezinárodního soutěžního rozária v Hradci Králové. Rozárium se pro veřejnost otevírá jen na dva týdny v roce.

Nabízí přes 200 různých růžových kultivarů (prakticky jde asi o tisícovku keřů) známých typů (velkokvěté, popínavé, mnohokvěté, půdopokryvné, anglické, sadové i mini). A měli bystu tu vidět i růži pojmenovanou po herečce Libuši Šafránkové.

