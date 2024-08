V září je na zahradě nejvíc práce. Je ideální čas na výsadbu a přesazování rostlin, sklizeň ovoce a zeleniny, ale i na přípravu zahrady na příchod zimy. Pojďme se podívat, jaké zahradnické práce byste měli v tomto měsíci rozhodně stihnout.

Září je náročným měsícem pro zahrádkáře, protože na zahradě musíme udělat spoustu práce. Půda je ještě teplá, proto jsou ideální podmínky pro výsadbu. Věnujte pozornost hlavně okrasné zahradě, kde můžete začít s výsadbou cibulovin, které vás na jaře potěší svými květy.

Jak na to? Nejdříve připravte záhony – prokypřete půdu, zbavte ji plevele a přihnojte kompostem. Nezapomeňte na správnou hloubku a rozestup při sázení – malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm, větší do 15 cm, s odstupem 5 až 10 cm mezi rostlinami.

V září se také vysazují jehličnany a stálezelené dřeviny. Ty by měly být zasazeny spolu s kořenovým balem, aby se dobře uchytily před příchodem zimy. Nezapomeňte také na přihnojování okrasných dřevin, které potřebují dostatek živin před příchodem chladných měsíců.

Okrasná zahrada: Květiny, trvalky a dřeviny

V okrasné zahradě je září obdobím plným barev. Mnoho trvalek a bylin rozkvétá právě v tomto měsíci, což dodává zahradě krásný vzhled. Můžete se těšit na hvězdnice, rozchodníkovce nebo fyzostégie, které oživí vaši skalku. Na záhonech se zase krásně vyjímá ozdobná kapusta, různé druhy růží, plaménky, ibišky a hortenzie.

Babí léto je také ideální čas pro dělení a přesazování trvalek, stejně jako pro výsadbu nových rostlin ze zakoupených kontejnerů. Nezapomeňte také na sběr semínek z odkvetlých letniček, která můžete použít pro výsadbu v příští sezóně.

Péče o trávník a příprava na zimu

Trávník je v září stále aktivní, ale s blížícím se podzimem potřebuje speciální péči. Vyšší porost je třeba zkrátit sekačkou a holé oblasti doplňte novým osivem. Zahrada v září vyžaduje také ošetření trávníku proti plísni sněžné a podzimní hnojení. Zavlažování zmírněte a na konci měsíce se pusťte do vertikutace, která trávník provzdušní a zbaví ho mechů a starého porostu.

Nejste si jistí, jak správně vertikutovat trávník? Podívejte se na návod ve videu:

Zdroj: Youtube

Sklizeň a výsadba v užitkové zahradě

V září je sklizeň v plném proudu. Nastala doba kompotování, zavařování, moštování, kvašení. Sesbírané ovocné plody skladujte ve sklepeních a komorách v dostatečné vzdálenosti od výrazně vonících druhů zeleniny a bylin.

V ovocné zahradě na vás bude čekat nejen bohatá sklizeň, ale také povinný sběr a důkladná likvidace shnilého a popadaného ovoce. Nezapomeňte nahnilé a potlučené plody pravidelně odklízet a následně zasypávat páleným vápnem ve vyhloubené jámě v rohu zahrady.

Září je také poslední možností pro naočkování broskvoní a sklizeň drobného ovoce, jako jsou kanadské borůvky, ostružiny a maliny. Vysazujte nové jahodníky a nezapomeňte na péči o rybíz a angrešt – staré větve odstřihněte a nové sazenice přihnojte.

V zeleninových záhonech je práce rovněž dost. Po sklizni je třeba záhony zrýt, zbavit plevele a pohnojit. Vysévejte a vysazujte nové plodiny, jako jsou ředkvičky, zimní salát, květák, kopr nebo česnek. Nezapomeňte chránit zeleninu před přízemními mrazíky a škůdci.