Zběhovec plazivý je vděčná trvalka, která pomáhá zkrášlit zahrady různými způsoby, stejně tak ho běžně potkáte i v přírodě. A navíc jde o pozapomenutou léčivou rostlinu, která najde uplatnění rovněž v 21. století.

Zběhovec plazivý (Ajuga reptans) je nejen okrasnou trvalkou, ale i tradiční léčivou rostlinou. Tento článek vám představí čtyři hlavní důvody, proč se vyplatí tuto rostlinu znovu vrátit do našich zahrad. Opravdu by byla škoda obdivovat zběhovce plazivého jen v přírodě.

Co dokáže zběhovec na zahradě

Květy i jejich tvar a rovněž mnohdy dekorativní listy zběhovce plazivého příjemně promění charakter zahrady. K lepšímu. Často se využívá jako půdopokryvná rostlina, na skalkách, koberce zběhovce plazivého (Ajuga reptans) hezky fungují i jako "předvoj" pro jiné vyšší trvalky.

Díky zběhovci plazivému snadno schováte rovněž méně atraktivní zákoutí zahrady. Také může lemovat okraje cest a chodníčků a slušet mu to bude i v nádobách. A kdo se nebojí, může zkusit zběhovcem nahradit část trávníku. Mladé výhonky zběhovce jsou prý vynikající do salátů.

Na co si dát pozor: Zběhovec se snadno rozpíná, což je plus s ohledem na plevely, ty nemají moc šance, a minus do smíšených záhonů. Ale i to se dá řešit. Aby tato vděčná trvalka neutiskovala ostatní okrasné rostliny ve smíšeném záhonu, musíte odstraňovat její nové výhony. Ovšem vyšlechtěné kultivary nejsou až tak rozpínavé jako původní druh.

Záplava modrých květů, barevné listy

Zběhovce opravdu nepřehlédnete, zdobí ho mnoho modrofialových květů. Většinou, protože dnes už se prodává i kultivar s bílými květy. A také mnoho dalších kultivarů, které potěší i okrasnými listy. Například:

Burgundy Glow: listy jsou zelenobílé až béžové, během růstu se přidává i vínová barva. Proto se někdy tento kultivar označuje jako trikolóra.

listy jsou zelenobílé až béžové, během růstu se přidává i vínová barva. Proto se někdy tento kultivar označuje jako trikolóra. Mauro: překvapí hnědozelenými až tmavě purpurovými listy.

překvapí hnědozelenými až tmavě purpurovými listy. Variegata: baví zelenobéžovými panašovanými listy.

baví zelenobéžovými panašovanými listy. Black Scallop: lesklé listy širšího tvaru jsou velice elegantní, až dramatické. I díky velmi tmavému tónu vínové (vínově hnědé, vínově černé).

lesklé listy širšího tvaru jsou velice elegantní, až dramatické. I díky velmi tmavému tónu vínové (vínově hnědé, vínově černé). Braunherz: atraktivní listy bývají tmavě zelené až fialovohnědé, případně purpurově bronzové.

Pěstování je opravdu pohoda

Zběhovec plazivý není náročný na půdu ani živiny. Kdyby si sám mohl vybrat, pak by dal raději přednost mírně vlhčí (nikoliv přemokřené) půdě, dobře propustné. Dařit se mu bude v polostínu i na sluníčku, jde o mrazuvzdornou rostlinu.

Zběhovec jako léčivka - odkaz minulosti

Jak zběhovec přišel ke svému názvu? Podle tohoto zdroje se vychází z řeckého slova agios a myslí se tím, že rostlina pomáhá při bolestech končetin. A reptans je latinsky "plazící se".

Zběhovec se dříve často používal ve fytoterapii, dokonce i k zastavení vnitřního krvácení, jako srdeční tonikum, fungoval rovněž jako "lék" na přemíru alkoholu. Více o tom, proč ho v 17. století obdivoval anglický botanik a bylinkář Nicholas Culpeper, si přečtete v tomto článku.

Zběhovec jako moderní léčivka

Netřeba ale chodit do několik staletí hluboké historie, i naši prapředci používali zběhovce plazivého. Běžně. Například na ošetření ran a (nejen) revmatické bolesti, proto nabízíme návod, jak si připravit krém, který uleví od bolestí.

Dále se hovoří o využití zběhovce při dýchacích potížích (bronchitida), astmatu, na kašel. Jako jedna z mála bylinek zabírá na nemocné hlasivky (v důsledku zánětu nebo když nastydnete). Ulevuje i při trávicích problémech. Rovněž se spolupodílí na podpoře metabolismu.

Pro svou mírnou jedovatost se doporučuje konzumovat zběhovce plazivého ve směsích s dalšími bylinami pro vnitřní použití opravdu s mírou. Pokud si nejste jistí, sami neexperimentujte a nejprve se poraďte se zkušeným bylinářem, v lékárně či s lékařem. Dětem, budoucím maminkám a kojícím ženám se užívání zběhovce nedoporučuje.