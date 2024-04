Zálivka rostlin je jako umění – vyžaduje cit, péči a pozornost. Jakmile poznáte potřeby svých zelených společníků, otevře se vám cesta k zářivým a zdravým rostlinám. Dnes se dozvíte užitečné tipy, jak zalévat rostliny tak, aby kvetly a prosperovaly.

Tropické rostliny jsou jako my v horkých dnech – žíznivé a toužící po osvěžení. Správná zálivka je klíčem k jejich šťastnému životu. I když to na první pohled může vypadat jednoduše, není to jen o nalití vody do květináče. Podívejte se, jak na to.

Odstátá voda je nutnost

Zalévání rostlin začíná výběrem vhodné vody. Odstátá voda je tím nejlepším, co můžete k zalévání použít. Nechte vodu odstát alespoň den před použitím, aby se z ní odpařil chlor, který může rostlinám škodit. Ideální teplota vody pro zálivku by měla být pokojová. Dešťová voda je pro zalévání také skvělou volbou.

Víte, jak zalévat pokojovky?

Kontrola substrátu

Před každou zálivkou se podívejte, v jakém stavu je váš substrát. Pokud je substrát suchý, je čas zalévat. Každá rostlina má své individuální potřeby, proto je důležité pozorně sledovat stav substrátu.

Jak správně zalévat?

Běžným způsobem zalévání je zalévání shora, ale je důležité zajistit, aby se voda dostala do všech částí substrátu. Naopak se snažte nelít vodu přímo na listy. Konvička s úzkou hubicí může být užitečným nástrojem pro rovnoměrné zalévání. Další možnosti je zalévání zdola, což může být vhodné pro rostliny s hlubokými kořeny.

Jak často a kolik vody?

Frekvence zalévání a množství použité vody závisí na mnoha faktorech, včetně typu rostlin, jejich velikosti, teplotě a světelných podmínkách. Každou rostlinu je třeba zalévat individuálně podle jejích potřeb.

Je teplota vody důležitá?

Ano, teplota vody při zalévání je důležitá. Příliš studená nebo příliš horká voda může rostlinám škodit. Udržujte vodu při pokojové teplotě a nechte ji před zaléváním odstát.

Dvoufázová zálivka

Pokud jsou vaše rostliny v létě žíznivé, může se vám vyplatit dvoufázová zálivka. Tento postup zahrnuje dvě fáze zalévání, zajistíte tak, že se voda dostane do všech částí substrátu.

Přelitá rostlina, co teď?

Pokud jste rostlinu přelili, je důležité jednat rychle. Přesuňte rostlinu na světlejší místo, odstraňte výrazně vlhkou zeminu a klidně přidejte trochu suchého substrátu.

