Tyto trvalky milují slunce, jsou odolné, mrazuvzdorné, snadno se pěstují a přinášejí teplé barvy na záhony od poloviny léta až do podzimu. Dobře se kombinují s travinami a dalšími pozdně kvetoucími trvalkami v prérijních výsadbách.

Zápleváky (Helenium) mají půvabné květy podobné kopretinám, které koncem léta zaručeně vnesou do zahrady zářivé barvy. Jejich žluté, oranžové a červené květy vypadají fantasticky, když jsou vysazeny ve velkých skupinách na trvalkovém záhonu. Vhodnými doprovodnými rostlinami jsou vyšší trávy, astry, sadec, zlatobýl, jiřiny, agastache, perovskie, třapatky či třapatkovky.

Na výběr máte ze stovek kultivarů. Všechny jsou atraktivní pro včely a další opylovače. Zápleváky jsou také dobrými řezanými květinami.

Co potřebujete vědět o záplevácích

Tyto podzimní květiny patří do čeledi aster. Pocházejí ze Severní a Jižní Ameriky, ale většina zahradních odrůd jsou hybridy. Rostliny rostou v trsech a mají vzpřímený habitus s kopinatými listy. Jejich celková výška se pohybuje mezi 60 centimetry až dvěma metry.

Zápleváky jsou velmi dobře odolné vůči chorobám, škůdcům a obvykle se jim vyhýbají i savci.

close info Lois GoBe / Shutterstock zoom_in Vhodnými doprovodnými rostlinami jsou vyšší trávy, astry, sadec, zlatobýl, jiřiny, agastache, perovskie, třapatky či třapatkovky

Kde vysadit zápleváky

Tyto rostliny jsou vynikajícím doplňkem smíšených trvalkových záhonů i neformálních, přírodních výsadeb. Jsou nezbytným doplňkem motýlích zahrad, protože jejich květy jsou důležitým zdrojem pylu a nektaru v pozdní sezóně.

Zápleváky preferují půdu, která zůstává relativně vlhká, proto se často zařazují do dešťových zahrad. Rostliny umístěte do středu nebo do zadní části záhonu, přičemž mějte na paměti, že mohou dorůst až do dvou metrů.



Jak pěstovat záplevák

Rostliny pěstované v nádobách lze vysazovat kdykoli od jara do podzimu. Prostokořenné sazenice by se měly vysazovat brzy na jaře. Pokud je suché počasí, první měsíc rostliny pravidelně zalévejte, aby dobře zakořenily. Nově vysazené trvalky obvykle kvetou první rok, ale trvá nejméně jedno celé vegetační období, než dobře zakoření.

V oblastech s dostatkem letních srážek mohou některé zápleváky dorůst až do výšky dvou metrů a je třeba jim dát oporu. Pokud rostliny pravidelně dorůstají vyšší výšky, než byste si přáli, seřízněte koncem jara celou rostlinu zhruba o třetinu. Kvetení se tím sice asi o týden opozdí, ale celkově budou rostliny nižší a košatější.

close info MaskaRad / Shutterstock zoom_in Zápleváky jsou také dobrými řezanými květinami

Dobré tipy k pěstování:

Potřebují plné slunce nebo polostín a mnoho odrůd je třeba chránit před silným větrem, pokud jsou velmi vzrostlé.

Záplevákům se nejlépe daří ve středně propustné půdě. Ideální je hlinitá či jílovitá půda s přídavkem organické hmoty, nejhorší jsou písčité půdy.

Půda musí být schopna udržet vlhkost, sucho způsobuje vadnutí rostlin.

V závislosti na odrůdě kvetou zápleváky od poloviny srpna do začátku října. Pokud jsou pravidelně odstraňovány odumřelé květy, budou kvést déle.

Nehodí se do nádob. Pokud se je pokusíte pěstovat v nádobách, budou potřebovat častou a důkladnou zálivku po celé léto.

Jsou plně mrazuvzdorné a snadno snášejí mrazy až do -20 °C.

Po třech až čtyřech letech začínají méně kvést. Řešením je trsy rostlin rozdělit a poté rozsadit. Jeden tříletý záplevák lze bez problémů rozdělit na čtyři nové rostliny.

Jak množit záplevák

close info Lois GoBe / Shutterstock zoom_in Jejich žluté, oranžové a červené květy vypadají fantasticky, když jsou vysazeny ve velkých skupinách na trvalkovém záhonu

Chcete-li zápleváky rozmnožit, rozdělte rostliny na podzim nebo na jaře. Vykopejte starší trs, který je velký a poměrně hustý. Rozdělte jej rýčem a při přesazování přidejte do výsadbové jámy velké množství dobře vyzrálého zahradního kompostu.

Na jaře můžete také odebrat bazální řízky z nových výhonů a pěstovat je pod krytem, dokud se dostatečně nerozrostou, abyste je mohli vysadit.