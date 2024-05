I přestože je vylamování zálistků jednoduchá činnost, rozhodně ji nepodceňujte. Když zálistky vylomíte správně, dočkáte se úrody, o jaké se vám ani nesnilo. Jak na to?

Pěstování rajčat není nijak složité, zvládne to i naprostý začátečník. Dokonce ani vylamování zálistků nevyžaduje žádné odborné znalosti. Na začátek je důležité zmínit, že pravidelné odstraňování zálistků se provádí pouze u tyčkových odrůd rajčat, nikoliv u keříčkových. Za příznivých podmínek by totiž mohla vyrůst až do výšky několika metrů.

Kdy začít vylamovat zálistky?

Vyvarujte se vylamování rajčat těsně před deštěm, nebo naopak po něm. Ve vlhku jsou rostliny náchylnější k infekcím a otevřená rána po odstranění zálistku je pro ně snadnou vstupní branou.

Jaké nářadí budete potřebovat?

Nejlepším pracovním nástrojem jsou vaše prsty. Než se pustíte do práce, pořádně si umyjte ruce. Když zálistek vylomíte, nehrozí, že byste pak přenesli zárodky plísní a chorob z rostliny na rostlinu tak, jako by tomu bylo při používání nůžek. Pokud ale přece jen chcete použít nůžky, měly by být čisté.

Jak správně vylamovat zálistky rajčat?

Při vylamování je důležité rostlinu nepoškodit. Zálistky se proto vylamují co nejmenší, ideálně do délky 10 cm. Čím menší zálistek vylomíte, tím menší ránu rostlině způsobíte.

Praktické je tuto činnost zahrnout do pravidelné zahradní obhlídky třeba jednou týdně. Při této frekvenci nehrozí, že by zálistky přerostly. Zálistky najdete v paždí listů, v místě, kde vyrůstající list a stonek tvoří písmeno V. Rašící výhon uchopte palcem a ukazováčkem a opatrně jím viklejte, dokud ho nevylomíte.

Stále si nevíte rady? Jistě vám pomůže následující videonávod:

Zdroj: Youtube

Listy, které se dotýkají země, odstraňte také

Až rostlina povyroste, odstraňte i spodní listy dotýkající se země. Vhodné jsou k této činnosti dobře omyté nůžky. Těsně u země rostou listy, které byly součástí rostliny v době, kdy jsme ji vysazovali.

Často jsou listy poškozené sluncem a navíc se dotýkají zeminy, takže jsou vstupní branou infekcím, zejména plísním. Jejich odstraněním oddálíte nástup plísně.