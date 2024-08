Černý rybíz patří mezi ovoce s nejvyšším obsahem vitaminu C, spousty zdraví prospěšných látek ale obsahují i listy. Pomohou vám při urologických potížích, příznivě působí na klouby a podporují imunitní systém.

Sladkokyselé šťavnaté bobule černého rybízu patří k nejoblíbenějším druhům ovoce. Mají výraznou chuť a vůni, mají minimum kalorií, ale zároveň jsou velmi bohaté na zdraví prospěšné látky. Nejvýrazněji je zastoupen vitamin C – v černém rybízu ho najdete až čtyřikrát víc než v citrusech.

close info VH-studio / Shutterstock zoom_in Z keře otrhejte nejen bobule, ale i listy

Mimo to obsahuje také hodně vápníku, draslíku, železa a vlákniny. Bobule se nejčastější používají do ovocných koláčů, výborně se hodí i do zavařenin – díky vysokému obsahu pektinu k němu není potřeba přidávat žádné želírovací látky navíc. Zpracovat ho lze i na šťávu nebo rybízové víno.

Využijte i listy

Listy z černého rybízu se výborně hodí na přípravu čaje, resp. nálevu. Použít můžete čerstvé, ale pokud se chcete zásobit na delší dobu, usušte je při pokojové teplotě na tmavém, suchém a dobře větraném místě. Poté je uskladněte v nádobě s pevných uzávěrem a můžete si dopřávat zdravý čaj po celou zimu.

close info Rostovtsevayu / Shutterstock zoom_in Listy černého rybízu obsahují celé spektrum zdraví prospěšných látek

Sušené listy rybízu si můžete i běžně koupit v obchodech s bylinkami nebo v lékárně. Doporučená dávka je 1-3 šálky denně, na jeden šálek použijte 2-4 gramy čerstvých listů na 250 ml horké vody louhované po dobu 10 minut. V případě sušených bude stačit 1 čajová lžička.

close info Al.geba / Shutterstock zoom_in Čaj z listů černého rybízu prospěje kloubům, močovým cestám a uleví při nachlazení

Jak rybízový čaj pomáhá?

Listy černého rybízu obsahují spousty antioxidantů, flavonoidů, tříslovin a organických kyselin, díky svému složení tak podporují fungování imunitního systému. Nálev lze užívat jako podpůrný prostředek při revmatismu, bolestech kloubů a dně. Příznivé účinky má také na fungování ledvin, při urologických obtížích a funguje i na otoky.

Podporuje tvorbu moči a pomáhá vyplavovat toxické látky. Dopřát si ho můžete také při nachlazení ke snížení horečky a na podporu pocení, prospěje i dýchacím cestám.

Nezapomeňte ale, že se jedná pouze o přírodní doplněk – v případě zánětlivých onemocnění a dlouhodobých potíží vyhledejte pomoc lékaře, případně se s ním o užívání rybízového čaje poraďte.