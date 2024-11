Jako zelené hnojení se používají rychle rostoucí rostliny. Po zapravení vracejí do půdy cenné živiny a zlepšují její strukturu. Často se používají na zeleninových zahradách, protože jejich listy potlačují plevel a jejich kořeny zabraňují erozi půdy.

Zelené hnojení je rostlinnou alternativou k živočišným hnojivům. Kromě toho, že vyživuje půdu a přispívá ke zdravějšímu růstu rostlin, zabraňuje erozi půdy a potlačuje plevel, pomáhá chránit povrch půdy před zhutněním deštěm a pěším provozem. Používané rostliny poskytují také potravu a úkryt hmyzu. Pokud necháte zelené hnojení vykvést, stane se cenným zdrojem pylu a nektaru pro opylovače.

Jak zelené hnojení funguje?

Tři hlavní živiny, které rostliny získávají z půdy pro svůj růst, jsou dusík, fosfor a draslík, důležité jsou také hořčík, vápník a síra. Zejména při pěstování zeleniny je potřeba dodávat do půdy velké množství živin. Zdravá půda je plná bezobratlých živočichů, bakterií a hub, kteří společně rozkládají organickou hmotu, jako je odumřelý rostlinný materiál a hnůj, a zpřístupňují tím živiny kořenům rostlin.

Jako zahrádkáři můžeme zvýšit obsah živin v půdě napodobováním přírodních procesů. K tomu patří přidávání hnoje, kompostu, rozsekaného listí nebo zeleného hnojení, což vyživuje půdní faunu a mikroby, jež pomáhají udržovat půdu zdravou.

Rychlou výživu mohou dodat i syntetická hnojiva, avšak z dlouhodobého hlediska snižují úrodnost, protože zasolují půdu, a nakonec i ničí půdní život.

Podívejte se na video o zeleném hojení

Zdroj: Youtube

Výhody a nevýhody zeleného hnojení

Výhody

Pokrytí půdy pomáhá předcházet její erozi.

Izoluje půdu v zimě.

Podporuje aktivitu bakterií v půdě.

Luštěniny, jako jsou vikev a jetel, zvyšují obsah dusíku v půdě.

Potlačuje plevel.

Zvyšuje úrodnost půdy.

Chrání povrch půdy před zhutněním deštěm.

Vytváří pro volně žijící živočichy mnohem lepší podmínky než holá půda.

Může přilákat žáby a ropuchy, které sníží populaci slimáků a hlemýžďů.

Nevýhody

Potenciální zvýšení počtu slimáků a plžů kvůli hustému olistění.

Zelené hnojení brukvovitými či bobovitými plodinami (jetel, vojtěška, vlčí bob a vikev) je třeba zohlednit při střídání plodin, protože můžou trpět stejnými chorobami jako zelenina z těchto čeledí.

Možná bude nutné před zapravením vrcholový porost posekat.

close info William Edge / Shutterstock zoom_in Zdravá půda je plná bezobratlých živočichů, bakterií a hub, kteří společně rozkládají organickou hmotu, jako je odumřelý rostlinný materiál a hnůj, a zpřístupňují živiny kořenům rostlin

Kdy vysévat zelené hnojivo

Zelené hnojení se vysévá na holou půdu. Můžete sít do řádků, ale nejjednodušší je rozhodit osivo po holé ploše a zapravit ho hráběmi, stejně jako se postupuje při setí trávníku.

Existují různé směsi pro výsev v různých ročních obdobích. Například řepka, vlčí bob či vikev jsou odolné a pokračují v růstu po celou zimu, takže je můžete před jarní výsadbou plodin zapravit do půdy. Když je zvládnete zarýt do půli dubna, stihne do „zmrzlých“ zetlít, a budete mít skvěle připravenou půdu pro výsadbu zeleniny.

Jiné, například jetel bílý, oves, vojtěška a hořčice, by se měly vysévat na jaře a v létě. Můžete použít třeba i měsíček, který potlačí háďátka v půdě.

Víceleté zelené hnojení, jako je vojtěška, může znovu vyrůst z kořenů, proto musíte kopat do hloubky alespoň 25 cm.

Předtím, než přistoupíte k tomuto způsobu obohacení půdy, je třeba si uvědomit, že pěstování zeleného hnojiva vyžaduje čas, úsilí a náklady. V suchém létě bude potřeba zalévat, aby se nové rostliny ujaly.

close info frimufilms/Freepik.com zoom_in Například řepka, vlčí bob či vikev jsou odolné a pokračují v růstu po celou zimu, takže je můžete před jarní výsadbou plodin zapravit do půdy

Kdy zapravit zelené hnojivo

V ideálním případě byste měli zelené hnojivo zakopat tři až čtyři týdny před výsadbou nových plodin a nejméně měsíc před výsevem semen. Tím získáte čas, aby rostlinný materiál zetlel. Nedostatečně shnilá hmota by mohla potlačit růst sazenic, proto nespěchejte a dopřejte rozkladnému procesu měsíc času.

Mladý zelený porost se rozloží a vyživí půdu během několika týdnů, ale staršímu, dřevnatému materiálu to trvá déle. Navíc pokud se vyvinou květy a semena, můžete mít nakonec problém s „plevelem“.

Chcete-li zelené hnojení zarýt, seřízněte listy a nechte je několik dní zavadnout, poté ostrým rýčem vykopejte kořeny a obraťte je zpět do půdy. Pokud jsou rostliny jen mladé a nízké, stačí půdu okopat a nechat rostliny zetlít na povrchu.

Pokud nechcete půdu překopávat, můžete rostliny seříznout a poté celou plochu zakrýt textilií, a to přibližně na čtyři týdny.