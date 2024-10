S příchodem zimy se do našich domovů může kromě vánoční nálady dostavit i méně vítaný host – myš domácí. Hledají teplo, jídlo a úkryt před chladným počasím, a tak se často usazují v domech, kde mohou způsobit vážné problémy. Jak tomu předejít?

Pojďme se podívat na důvody, proč se myši stahují do domácností, jaké škody mohou způsobit, a především na způsoby, jak jim v tom efektivně zabránit.

Proč myši lezou do domů?

Myši jsou drobní, chytří a velmi přizpůsobiví tvorové. V letních měsících mají dostatek potravy a úkrytů venku, ale jakmile začne padat teplota směrem dolů, stávají se z nich nechtění zimní návštěvníci.

Domácnosti jim poskytují ideální podmínky: teplo, dostatek potravy a spoustu míst, kam se schovat. Proto jsou zimní měsíce obdobím, kdy se jejich výskyt uvnitř domů zvyšuje.

Podívejte se, jak nastražit past na myši:

Zdroj: Youtube

Navíc jsou myši neuvěřitelně pružné a dokážou se protáhnout i malými otvory – stačí štěrbina o průměru mince. To znamená, že vstup do domu najdou snadno, aniž by si toho někdo všiml. Neutěsněné dveře, praskliny ve zdech, ventilační otvory – to všechno jsou pro ně brány k vašemu majetku.

Jaké škody mohou myši způsobit?

Myši nejsou jen nevinní hlodavci, kteří si sem tam ukradnou kousek jídla z kuchyňského stolu. Jejich přítomnost může být vážnou hrozbou pro zdraví i majetek. Co všechno mohou způsobit?

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Myši hledají úkryt v domácnostech zejména v zimě

Zničené jídlo: Myši jsou všežravé, a pokud mají přístup k potravinám, nebudou váhat. Potraviny kontaminují nejen svou močí a výkaly, ale také bakteriemi, které mohou přenášet. Kousání kabelů: Myši mají neustále rostoucí zuby, které si potřebují brousit. Proto často hryžou do věcí, jako jsou elektrické kabely, což může vést k nebezpečí zkratu nebo dokonce požáru. Zdravotní rizika: Myši mohou přenášet různé nemoci. Navíc se může u lidí vyvinout alergie na myší srst nebo výkaly. Poškození staveb: Od kousání dřeva až po narušení izolací – myši mohou výrazně poškodit vaši nemovitost, což pak vyžaduje nákladné opravy.

Jak zabránit myším v přístupu do domu?

Zabránit myším, aby si udělaly z vašeho domu zimní útočiště, vyžaduje kombinaci preventivních opatření a aktivní ochrany. Následující kroky vám pomohou minimalizovat riziko jejich návštěvy.

1. Udržujte pořádek kolem domu

Myši milují neudržované prostory, kde se mohou snadno schovat. Zameťte kolem domu, odstraňte hromady listí, dřeva a jiného odpadu. Tato místa mohou sloužit jako ideální úkryty a základny, odkud se myši snadno dostanou až do domu.

2. Utěsněte všechny otvory a praskliny

Kontrolujte stav domu – zdi, střechu, okna, dveře i sklepy. Jakékoliv drobné otvory, škvíry nebo praskliny by měly být řádně utěsněny, aby se myši nedostaly dovnitř. Nezapomeňte na ventilační otvory a další místa, kam by se myši mohly protáhnout.

3. Používejte pasti a odpuzovače

Existuje mnoho druhů pastí, od klasických mechanických až po moderní elektronické nebo humanitární pasti. Kromě toho můžete použít i přírodní odpuzovače, jako jsou silně vonící rostliny (např. máta) nebo esenciální oleje, které myším nevoní. Na trhu jsou dostupné i ultrazvukové odpuzovače, které vysílají zvuky, jež myši odrazují.

4. Bezpečně skladujte potraviny

Skladování potravin v uzavřených nádobách je nutnost nejen kvůli myším, ale i potravinovým molům. Potraviny by neměly být volně dostupné, zejména v noci, kdy jsou myši nejaktivnější. Ujistěte se, že všechny odpadkové koše mají pevné víko a zbytky jídla nebudou snadno přístupné.

5. Zapojte profesionální deratizátory

Pokud prevence nestačila, a myši se přesto dostaly dovnitř, není na škodu obrátit se na odborníky. Profesionální deratizátoři mají nejen zkušenosti, ale i přístup k účinným prostředkům, které pomohou problém vyřešit rychleji a efektivněji.