Říká se, že dřeviny se mají stříhat v zimě, protože jsou v klidovém stavu. Toto pravidlo se ale nevztahuje na všechny stromy a keře. U některých druhů se řezem v nesprávnou dobu připravíte o květy, potažmo o úrodu. Ale nebojte se, jak uvidíte z následujících řádků, pravidla zimního prořezávání dřevin není těžké pochopit.

Pochopení, které rostliny v zimě neprořezávat, zahrnuje základní znalosti o tom, jak funguje životní cyklus klíčových dřevin.Pro většinu listnatých keřů a stromů je zima opravdu nejlepším obdobím řezu. Neplatí to ale vždy a všude. Některé z nich je lepší prořezávat i v jiném ročním období (na jaře, v létě nebo na podzim). Některé rostliny jsou významně citlivější na zásah a rozhoduje to, zda přistoupíte k prořezu začátkem, či v prostředku zimy, jiným bude lépe vyhovovat předjaří.

Jehličnany a úzkolisté stálezelené dřeviny, mezi které patří třeba jedlovec, jalovec, zerav a cypřišovec Leylandův, byste měli prořezávat v únoru, ale současně platí, že by teplota neměla klesnout pod -5 °C. Stejné pravidlo platí pro ovocné stromy. Růžím zase vyhovuje březnový sestřih. Jestli se ale chystáte odstranit odumřelé, poškozené nebo nemocné větve, můžete tak učinit okamžitě, když si problému všimnete.

Proč ponechat některé rostliny v klidu

Pro správné pochopení nevhodného prořezávání v zimě je důležité pochopit důvod. V zimním období by se neměly prořezávat dřeviny, které kvetou na jaře. Důvod je prostý: většina z nich nasazuje pupeny již v průběhu předchozího roku, často ihned po svém odkvětu. Z toho vyplývá, že ostříháním v zimním období se připravíte o kvetoucí nádheru.

Výhodou zimního prořezávání je, že vidíte celou rostlinu bez listí, a můžete tak dobře zhodnotit zdravotní stav jednotlivých větví a odhalit ty, které nerostou správným směrem. Nevýhodou však je, že při velkých mrazech může zásah způsobit praskání a odumírání větví stromů.

Koncem zimy nebo brzy na jaře by se neměly prořezávat stromy, které produkují volně tekoucí mízu, jako jsou břízy, jilmy a javory. Těmto stromům naopak vyhovuje nejchladnější část zimy.

Koncem zimy nebo brzy na jaře by se neměly prořezávat stromy, které produkují volně tekoucí mízu, jako jsou břízy, jilmy a javory

Na které kvetoucí okrasné dřeviny v zimě nesahat?

Ideální doba pro prořezávání rostlin s atraktivními květy závisí na době, kdy rostlina tvoří květní pupeny.

Existuje několik okrasných rostlin, které je potřeba si ohlídat. Patří mezi ně na jaře kvetoucí rostliny, jako jsou azalky, dříny, zlatice, zmarlika a rododendrony. Tyto keře a stromy nasazují květní pupeny na podzim. Přistoupíte-li k radikálnímu zimnímu střihu, připravíte se o jejich jarní kvetení.

Rostliny, které kvetou v létě, často nasazují pupeny na novém dřevě. Patří mezi ně například velkolistá či dubolistá hortenzie nebo abélie. Takže jestli jste je nůžkami nepořešili už na podzim, v zimě chybu neuděláte.

Existuje několik okrasných rostlin, které je potřeba si ohlídat. Patří mezi ně na jaře kvetoucí rostliny, jako jsou azalky, dříny, zlatice, zmarlika a rododendrony

Které stálezelené rostliny nestříhat

Stálezelené keře i stromy poskytují soukromí a v zimním období dodávají do prostoru tolik chybějící barvy. I proto jsou na zahradách velmi oblíbené. Pravidla jejich prořezávání jsou však o něco složitější a záleží na tom, o jaký strom či keř se jedná

Například borovice a smrk nasazují nové výhony pouze na jaře. Znamená to, že by se měly prořezávat koncem jara a začátkem léta, když jsou tyto výhony již hotové. Jejich střih byste měli dokončit do konce června.

Trochu jiná situace je u jalovce, zimostrázu a tisů, které nasazují nové výhony opakovaně během celé sezóny. Můžete prořezat těsně před objevením se nového růstu nebo těsně po něm, co je v podstatě období od konce března nebo do poloviny května.