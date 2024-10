Před zimním uložením zahradního nářadí je klíčové důkladné čištění a údržba. Motorové i mechanické nástroje vyžadují péči, aby na jaře byly připraveny k použití. Zjistěte, jak správně postupovat a na co nezapomenout.

Než zahradní nářadí na konci podzimu na několik měsíců uložíte do kůlny, je nutné je pečlivě vyčistit. Týká se to zejména motorových pomocníků, ale péči vyžaduje i mechanické nářadí. Pokud to počasí dovolí, ideální místo je venku na zahradě. Nejenže si nezaneřádíte kůlnu či garáž nánosem zeminy ze záhonů či trávníků, ale určitě tam budete mít k nářadí lepší přístup a více světla.

Vrstvy bahna či přilepené uschlé trávy odstraňte nejprve mechanicky oškrábáním největších nečistot, pak se teprve můžete pustit do jemnější práce. Udělat je to potřeba co nejdříve, nejlépe ještě za čerstva. Přes zimu by totiž hroudy vyschly a ztvrdly a na jaře by jejich odstraňování bylo mnohem pracnější.

Dobrým pomocníkem je kromě různých škrabek a šťouchátek ocelový kartáč. Po odstranění nejhorších nánosů můžete nářadí a stroje omýt a nechat řádně oschnout. Teprve pak lze začít s údržbou, opravami a případně konzervací a zabalením. U mechanického nářadí máte za chvíli hotovo, ale u složitějších strojů, a zejména v případě použití tlakové myčky, bude nutné počkat, až vše pořádně vyschne, včetně nejrůznějších schovaných zákoutí.

Dojde-li při očistě i přes veškerou pečlivost k poškrábání laku, nejprve čištění dotáhněte do konce. Pak teprve se můžete rozhodnout, zda místo přetřete lakem, nebo ho bude stačit zakonzervovat olejovým filmem.

Správná doba na servis

Složitějším strojům, jako jsou například sekačky, můžete poskytnout základní péči a očistu sami, během zimního období se však vyplatí i odvoz do servisu. Ty bývají v tuto dobu méně vytížené než během sezony, takže máte jistotu, že na jaře bude vše včas připraveno na ostrý start do práce.

Vzhledem k současné kvalitě benzinu je vhodné vypustit před zimou nádrž a vyjet plovákovou komoru karburátoru do prázdna. Vypuštěný benzin raději včas spotřebujte v autě, nemusel by zimu ve zdraví přežít a čistit pak na jaře zalepený karburátor sekačky není nejpříjemnější činnost. Nebo alespoň přidejte do nádrže aditiva, například Vif.

Určitě bude také potřeba vyměnit olej nebo vzduchový filtr, možná i svíčku, nabrousit nůž a promazat ovládací lanka a jiné pohyblivé prvky. Použijete-li známý přípravek WD-40, počítejte s tím, že je vhodný spíše na čištění a rozhýbání zatuhlých součástek než na konzervaci. Po jeho aplikaci je nutné ještě promazat daná místa vhodným olejem. Postačí i obyčejný motorový.

Podobně se věnujte i ostatnímu nářadí: nůžky na živý plot a křovinořezy by měly také projít servisní kontrolou, nože, nůžky na větve a pily lze bez potíží „přejet“ bruskou i v domácích podmínkách. Stejně tak je třeba namazat klouby, čepy a náboje a další pohyblivé součástky. Kdo se tím nechce či nemá možnost zabývat, může využít služeb specializované zahrádkářské prodejny.

Menší nároky elektrických strojů

Elektrické spotřebiče se v dobrém stavu udržují snadno, protože elektromotor nevyžaduje žádnou údržbu a stroje si vystačí pouze s vnější péčí. Kontrola se zde většinou omezuje na prověření stavu elektrických kabelů a zástrček, poškozené nechte vyměnit v odborném servisu. Vyhnete se tak překvapení, až budete spotřebiče opět používat venku.

Akumulátorové nářadí nabijte, uskladněte v suchu a jednou za čas je zkontrolujte a případně dobijte podle návodu výrobce. Vyplatí se také prohlédnout kontakty. Akumulátorové sloty jsou obvykle zakryté, ale přesto se do nich mohou dostat nečistoty nebo vlhkost. Malé množství špíny či prachu lze snadno odstranit starým zubním kartáčkem, čistěte pochopitelně nasucho. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

