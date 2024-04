Cena Inženýrské komory zviditelní technické stavby. Letos už podvacáté

close info Shutterstock

Václav Maletínský 6. 4. 2024 clock 2 minuty gallery

Autorizované osoby ČKAIT mohou až do 10. dubna 2024 přihlásit stavby, na nichž se významně podílely, do prestižní soutěže Cena Inženýrské komory 2023. Její porota už podvacáté ocení stavby i projekty dokončené v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.

