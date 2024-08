Česká společnost 3DDen, jeden ze světových lídrů v oblasti 3D tisku, až dosud vyráběla individuální zakázky na objednávku. Nově pak nyní metodou unikátního 3D tisku tvoří z recyklovaného materiálu oPET designové interiérové obklady, a to jak v individuálních, tak i sériových kolekcích.

3DDen dokáže z oPET, materiálu z plastů vylovených z oceánu, vytisknout téměř cokoli. Až dosud to byly zejména sportovní poháry, hračky, reklamní předměty, nábytek, dekorace, ale třeba i 12metrová replika Eiffelovy věže pro Olympijský festival u jezera Most. Zcela novým směrem je pak specializace na interiérový design – nástěnné obklady.

Nástěnné obklady

„Po zpětné vazbě, kterou máme od našich zákazníků z ČR, ale i západní Evropy či Blízkého východu, jsme se rozhodli populární řešení nástěnných obkladů přenést do naší specializace. Rozšířili jsme tým designérů, stejně tak upravili naše speciální 3D tiskárny na míru novému segmentu a přikoupili nové.

Barevné nástěnné obklady 3DDen jsou 100% vyrobeny z oceánského odpadu získávaného ve spolupráci se švýcarskou organizací Tide z vod Indického oceánu. Dlaždice jsou zcela přizpůsobitelné požadavkům zákazníka, a to velmi flexibilní formou, kdy lze přáním vyjít vstříc během několika minut. Pro větší objednávky jsou k dispozici také vlastní barvy,“ říká Honza Hřebabecký, CEO a zakladatel 3DDen.

Největší Eiffelovka v Česku

Zdroj: Youtube

Vlastnosti obkladů

Obklady vynikají velkou lehkostí (dlaždice < 500 g), tepelnou, zvukovou a UV izolací, fyzikální i chemickou odolností a neomezenými možnostmi designu. Lze vybírat ze široké škály barev. Instalace obkladů je pak velmi snadná a k dispozici je také magnetická varianta nebo průsvitná varianta pro LED světelné dekorace.

Jsou také na rozdíl od jiných materiálů absolutně netoxické, mají vlastnosti jako PET lahve. V neposlední řadě je další výhodou také cenová dostupnost, kdy se ceny pohybují v rozmezí 2 000 Kč–3 000 Kč za metr čtvereční.

oPET z Horních Počernic

Česká společnost 3DDen jako první a jediná na světě využívá ekologický materiál oPET z plastů vylovených z oceánů při inovativním 3D tisku na tiskárnách vlastní výroby. Unikátní farma 3D tiskáren 3DDen se nachází v pražských Horních Počernicích. Zde téměř nonstop pracují téměř tři stovky 3D tiskáren různých druhů.

Používané stroje

3DDen navazuje na úspěchy největšího světového výrobce 3D tiskáren, české firmy Prusa Research, od které také část strojů využívá. Ty ale již nestačily na složitější a propracovanější produkty, a proto začali odborníci z 3DDen vyvíjet své vlastní 3D tiskárny.

V ČR, Evropě ani USA nemá 3DDen co do velikosti a zaměření konkurenci. 3DDen se specializuje na vícebarevný tisk z kombinovaného materiálu a na zakázku je schopna ve 3D vymodelovat a vytisknout prakticky cokoli. To navíc velmi rychle, prakticky do druhého dne.