Právě teď probíhá Evropský týden testování na HIV a žloutenky typu B a C. Anonymně, zdarma, na téměř sto místech v ČR a až do pondělí 25. 11. 2024.

Preventivní zdravotní akce můžou vytrhnout trn z paty nám všem, kdo se neradi objednáváme k lékařům nebo se jich dokonce bojíme. Uvidíte, že v tom nejste sami. Jedna z akcí probíhá právě teď a je zaměřená na odhalení žloutenky typu B a C a na HIV.

Žloutenka typu C je u nás jedno z nejčastějších virových onemocnění. Podle čeho ji poznáte?

Čím dříve, tím lépe

Evropský týden testování na HIV a žloutenky typu B a C nabízí skvělou možnost všem, kdo pochybují o svém zdraví. V první řadě jde o testování na zmíněné choroby na 97 místech ve všech krajích ČR. Přehled veškerých kontaktních stanovišť včetně otevírací doby najdete na webu www.tadyted.com.

„Pro další kvalitu života pacienta je velmi zásadní odhalit infekci včas a co nejdříve zahájit léčbu. V případě pozitivního testu na HIV se tak člověku přímo otevírá cesta k okamžité léčbě v některém z devíti HIV center," uvádí hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková, MHA.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Díky včasnému zjištění HIV se může rychle zahájit léčba, pak se i většina nemocných stane neinfekční pro své okolí

Zahoďte ostych a zeptejte se

Někdo si přijde pro test, jiný pro radu. Kromě bezplatného a anonymního testování na HIV a žloutenky typu B a C se totiž odborníků můžete zeptat na vše, co vás ohledně zmíněných infekčních chorob zajímá. Například Státní zdravotní ústav má v rámci preventivní akce otevřené dveře od 8 do 18 hodin každý den až do pondělí 25. 11. (budova č. 11, 2. patro).

Co říkají statistiky

Statistiky ukazují, že v prvních třech čtvrtletích roku 2024 bylo v ČR zaznamenáno 209 nových případů HIV, což je více než v loňském roce. Přenosu infekce HIV nadále dominuje sexuální cesta.

Proto má testování velký smysl - odhaluje nemocné, kteří by jinak možná k lékaři nepřišli nebo pozdě. A všem ostatním, koho se infekce HIV či žloutenky netýká, se rozšiřují obzory o nové informace. Například stále je třeba připomínat, že být HIV pozitivní není totéž co mít AIDS, a neznamená to konec života.