Od štamprle k očistě: Jak dlouho se alkohol drží ve vašem těle? Tomu ani neuvěříte!

1. 2. 2024

Znáte to: večírek plný zábavy a alkoholu nebo jen klidné posezení s přáteli nad sklenkou vína, které se trochu zvrtlo. Co přijde ráno potom? Jak dlouho se naše tělo potýká s alkoholem, než ho definitivně zpracuje a vyloučí? V našem těle je zjistitelný až 90 dní! Jak? A co to ovlivňuje?

