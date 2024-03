Jaro není jen o úklidu domova, péči si totiž zaslouží i vaše auto. S nástupem teplejších dnů je důležité prověřit stav vašeho vozidla a připravit ho na nadcházející sezónu. Následující tipy vám pomohou udržet auto v optimálním stavu a připravit ho na jarní období.

Své auto nejprve umyjte

Sůl, špína a další nečistoty mohou vést ke vzniku koroze, která může poškodit brzdové destičky, odpružení, podběhy kol, výfukový systém a další součástky auta. Ačkoli se doporučuje mýt auto pravidelně, mnoho řidičů čeká, až skončí zima, což tvoří ideální podmínky pro vznik koroze.

Zdroj: Youtube

Aby se vaše auto opět lesklo, zavezte ho do bezkontaktní myčky nebo použijte houbu z mikrovlákna. Důležité je také čištění podvozku, protože právě na něm koroze působí velké škody, které nevidíte. Vyčistit ho vlastními silami však bývá obtížné, proto budete muset využít specializovanou myčku nebo vozidlo zvednout. Spousta bezkontaktních myček však nabízí i mytí podvozku – což vám ušetří čas i peníze.

close info www.knktr.cz / Shutterstock zoom_in Jak připravit auto na jaro?

Při prvním jarním mytí je vhodné použít houbičku a osobně se pověnovat všem zákoutím, kam se kartáč v myčce nedostane. Vyčistit byste měli i dutiny sloužící k odtoku vody.

Bojujte proti korozi

Pokud už se na vašem autě koroze vyskytuje, měli byste to okamžitě řešit. A proč? Koroze má tendenci se šířit, a pokud se jí nezbavíte, můžete vaše auto poškodit ještě víc. Z tohoto důvodu je nejlepší svěřit vozidlo do rukou odborníka.

Škody způsobené korozí sice můžete opravit sami, ale jedná se o zdlouhavý proces, který vyžaduje specifické nářadí a přesnost. Nejprve je potřeba poškozený lak odloupnout a odstranit. Poté se povrch očistí minerálním lihem a pomocí štětce se aplikuje přípravek proti korozi. Jakmile je proces u konce, nanese se plnič karoserie a později i základní nátěr. Po zaschnutí se místo obrousí vlhkým brusným papírem, povrch se očistí a poškozené části se znovu natřou.

Vaši péči si zaslouží také interiér

Když v zimě řidič nastupuje do auta v promočeném kabátě a zasněžených botách, postupně se v autě začne hromadit vlhkost. To časem vede ke tvorbě plísní a množení mikrobů. Postiženy mohou být i autosedačky – elastická tkanina se začne znehodnocovat. Nemluvě o nepříjemném zápachu uvnitř vozu, kterého se při dlouhém odkládání úklidu můžete později zbavit jen těžko.

Své auto proto důkladně vyluxujte, abyste zachytili veškerý štěrk, prach a další nečistoty. Speciálním péči věnujte sedadlům a nezapomeňte vysát prostory mezi sedáky a opěradly. Panely, volant a palubní desku můžete vyčistit speciálním čisticím prostředkem na interiér auta.

Pomocí malého kartáčku se zbavíte prachu z tlačítek, knoflíků a malých štěrbin. Pokud má vaše auto kožená sedadla, můžete použít také přípravek, který ochrání kůži před popraskáním. Využít můžete také tepovač, se kterým budou sedadla ve vašem autě jako nové.

Vyměňte stěrače

I když je normální, že se stěrače časem opotřebují, extrémní teploty mohou tento proces značně urychlit. Gumové stěrače mohou začít praskat a třepit se. A to znamená nejen šmouhy na čelním skle, ale i nepříjemné zvuky.

Odborníci doporučují vyměnit staré stěrače za nové každých 6 až 12 měsíců. Většina aut nepotřebuje k výměně stěračů žádné speciální nářadí a celý proces nezabere více než několik minut. Stěrače můžete měnit na začátku jara a zimy spolu s pneumatikami.

Zapomeňte na zimní pneumatiky

Když už mluvíme o pneumatikách, povinnost mít auto na zimních pneumatikách trvá do 31. března. To znamená, že můžete začít přezouvat na letní. Pokud jste chtěli jezdit na zimních i v létě, měli byste si to rozmyslet. Za vyšších letních teplot nemá zimní pneumatika stejnou ovladatelnost jako letní nebo celoroční alternativa. Zimní pneumatiky mají kvůli jízdě na sněhu a ledu nízkou míru tvrdosti, naopak v létě vám tyto vlastnosti uškodí. Například v podobě delší brzdné dráhy.

Zkontrolujte pneumatiky

Nezáleží na tom, zda na autě máte celoroční pneumatiky, nebo různé sady pro zimní a letní období, v každém případě je důležité zhodnotit jejich stav. Zkontrolujte běhouny a bočnice a podívejte se na případné poškození nebo opotřebení.

Podle odhadů by se pneumatiky měly měnit každé 3 až 5 let. Míra opotřebení však závisí na mnoha faktorech včetně stavu vozovky, jízdních návyků a údržby. Pneumatiky také stárnou, proto byste neměli používat ty staré 10 let nebo více, přestože vzorek mohou mít stále dobrý.

Zapomenout byste neměli ani na geometrii kol – a to alespoň jednou ročně. A to nejen v případě, že si všimnete problému (třeba v podobě nerovnoměrného sjíždění pneumatik), ale i v na první pohled bezproblémovém stavu.

Kabinový filtr

Pozornost vyžaduje také kabinový filtr. Pokud chcete mít vozidlo bez pylu, alergenů a dalších nepříjemností, měli byste vyměnit starý filtr za nový. Jaro je ideálním obdobím.

