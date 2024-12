Vykvete-li třešňová větev utržená ve svátek svaté Barbory přesně na Štědrý den, věští to pro vás dobrý rok. Svobodné dívky se mohou v nadcházejícím roce těšit na svatbu. Odkud se prastarý zvyk vzal? A jak přinutit vykvést barborky na Vánoce?

Patronku horníků, tesařů, pyrotechniků, dělostřelců i zedníků svatou Barboru si spojujeme s prastarým vánočním zvykem kvetoucích větviček třešní. Tento obyčej má kořeny v pohanských dobách i samotná legenda o bohabojné mučednici pravděpodobně vznikla někdy v 7. století.

Zda se dojemný příběh zakládá na skutečných událostech, či nikoliv, dodnes nevíme jistě. Podle pověsti připadá její mučednická smrt někam mezi roky 286 – 305, do období vlády římského císaře Maximianuse.

Svatá Barbora: Legenda a zvyk

Svátek svaté Barbory slavíme 4. prosince, a právě toto datum hraje klíčovou roli v zajímavém adventním zvyku spojovaným se jménem panenské mučednice.

Podle legendy žila Barbora v Nikomédii, na území dnešního Turecka. Její otec, pohanský kupec Dioskorus, byl zapřisáhlý nepřítel křesťanů. Přísně střežil panenství své dcery tím, že ji zavíral do věže, kdykoli odjel na cesty.

Osamělá Barbora našla útěchu v učení Ježíše Krista a přijala křesťanskou víru. Když ji její otec chtěl provdat, odmítla s tím, že je zaslíbená Bohu. Pohan se rozzuřil a požadoval, aby se této hereze zřekla. Silně věřící dívka ale výhružkám nepodlehla. Když tvrdošíjně odmítala zapřít svou novou víru, otec ji udal soudci, který nařídil, aby byla mučena a sťata. Popravu provedl krutý rodič vlastní rukou.

Bezprostředně po této hrůzné události byl Dioskorus zasažen bleskem. To je důvod, proč je svatá Barbora tak často vzývána v nouzi a při bouřkách.

Kde se vzala legenda o kvetoucí větvičce?

Deprimovaná a osamělá Barbora ve své cele našla uschlou třešňovou větvičku, kterou každý den zalévala několika kapkami ze svého přídělu vody. Krásné květy třešní, které se objevily jen několik dní před její blížící se popravou, jí poskytovaly velkou útěchu.

Jak na to, aby barborka vykvetla?

V Čechách a sousedních zemích, zejména v Rakousku, se 4. prosince, na svátek svaté Barbory, tradičně uřezává třešňová větvička a vkládá se do vody. Nemusíte se omezovat, lze použít výhonky i z jiných stromů: jabloně, meruňky, švestky, zlatice, šeříku nebo kdouloně. Nejobvyklejší a nejautentičtější je však třešeň.

Podívejte se na tajný trik, díky kterému barborky vykvetou:

Aby dřevo lépe přijímalo vodu, roztlučou se konce větví kladívkem. Celé větvičky ponořte na tři hodiny do vlažné vody. Dejte je do vázy a uchovávejte v nepříliš teplé, ale světlé místnosti. Vhodná je chodba, veranda a podobně. Nezapomeňte měnit vodu. Do tepla ji přeneste až těsně před svátky.

Pokud vše dobře dopadne, na Štědrý den se na větvičce objeví květy. Pokud vykvete právě 24. prosince, je to považováno za obzvlášť dobré znamení do budoucna.

U nás je kvetení barborek spojeno s výhledem na svatbu. Květy ohlašují blížící se sňatek. V některých oblastech panuje zvyk, že si dívky natrhají tolik ratolestí, kolik mají nápadníků. Cedulky se jmény mladíků přivážou na jednotlivé větvičky. Panna si vezme toho mládence, jehož větvička nejdříve vykvete.