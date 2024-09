Slovenská metropole nabízí mnohem víc, než byste čekali. Naše čtenářka Kateřina Marková R. Pereira objevila kouzlo Bratislavy během prodlouženého víkendu s manželem a prozrazuje nejlepší tipy, co v Bratislavě vidět a zažít.

V 1. dílu o Bratislavě jsme si připomněli, že lepší destinaci z pohledu nulové jazykové bariéry nenajdete. Skvělé je spojení vlakem a opravdu překvapivé budou vaše gurmánské zážitky. Nyní se spolu s naší čtenářkou Katkou zaměříme na architektonické skvosty, netradiční technické památky i výjimečné promenády u Dunaje. A přidáme také důvod, proč se místo do nákupního centra vyplatí zamířit do Slovenské národní galerie.

Užijte si Bratislavu v každé roční době:

To nejlepší z historie

Nejznámější dominantou města na Dunaji je Bratislavský hrad, a už jen z informačních tabulí se dozvíte to nejzajímavější o historii hradu i Bratislavy. Z centra sem dojdete asi za půl hodiny a vstup do hradního areálu je zdarma (platí se za vstup do interiérů a historického muzea).

Než začnete stoupat Zámeckou ulicí k hradu, minete malebný kapucínský kostel svatého Štěpána (Štefana). „Většinu turistů na hradě přitahuje barokní zahrada, mě ale víc oslovil okolní lesopark. Zpátky do centra můžete zvolit druhou cestu, díky níž celý hradní areál obejdete. A po zámeckých schodech dojdete k dómu sv. Martina, nejvýznamnější sakrální památce Bratislavy. Tady totiž byli korunovaní významní panovníci, včetně Marie Terezie," vypráví čtenářka.

close info saiko3p / Shutterstock zoom_in Dóm sv. Martina se považuje za top duchovní památku Bratislavy

Krásných historických budov je v centru samozřejmě více. Například neoklasicistní Reduta (sídlo Slovenské filharmonie) nebo novorenesanční budova Slovenského národního divadla stojí minimálně za okukování z exteriéru.

Užijte si nejlepší vyhlídky

Parádní pohled budete mít z Bratislavského hradu, dále například ze Slavína nebo z Děvína. A turisticky atraktivní je i výhled z věže UFO nad mostem SNP. Nicméně podle Katky vás top vyhlídka čeká z Michalské věže, jež je součástí jediné dochované brány městského opevnění ze 14. století.

„V Bratislavě jsem viděla řadu historických památek, ale nejvíce mě zaujala právě Michalská věž. Nejen opravenou majestátní sochou archanděla Michaela, ale především nedávnou citlivou rekonstrukcí a výstavou dokumentující rekonstrukci a vývoj tohoto objektu během jednotlivých staletí. Za zmínku také stojí dochovaná historická lékárna U červeného raka, ve které se prodávají vstupenky do věže," říká Katka.

close info archiv Kateřiny Markové R. Pereira zoom_in Naše čtenářka Katka se prochází Grasalkovičovou zahradou u prezidentského paláce

Cool technické památky

Baví vás objevovat revitalizace původně zanedbaných míst? Pak se musíte vydat ke Starému mostu, který spojuje centrum Bratislavy s panelákovým sídlištěm Petržalka.

Most pochází z konce 19. století a patří mezi nejlepší technické stavby Bratislavy. „Neslouží jen tramvajím, ale také cyklistům a je i pro pěší. Díky oboustranným balkonovým terasám nabízí kouzelné pohledy na Dunaj a většinu bratislavských dominant, místní lidé právě odsud sledují západ slunce. Most jsme s manželem také přešli a na západ slunce se koukali z městské pláže zvané Tyršák. Ta na druhém břehu Dunaje vznikla ze zanedbaného parkoviště po lunaparku. Byli jsme opravdu unešení!" vzpomíná Katka.

close info Kateřina Marková R. Pereira zoom_in Noční pohled na Starý most z Tyršáku, kde si to užijete i v září. A ještě si budete připadat jako na přímořské promenádě

A dodává, že na Tyršáku objevíte spoustu bister a stánků i sportovních ploch, v létě je v provozu kino. Do hotelu se Katka s manželem vraceli kolem Staré tržnice, další technické památky, kde to i přes pokročilou hodinu pěkně žilo. Spousta mladých lidí si užívala občerstvení z foodtrucků před tržnicí, kde se pravidelně konají farmářské trhy, bleší trhy i kulturní akce.

Výstavy místo nákupů

Pokud byste chtěli v Bratislavě nakoupit, poblíž Starého mostu najdete slavné nákupní centrum Eurovea a před ním báječnou promenádu podél Dunaje. „My ale namísto chrámu konzumu volíme chrám umění v podobě Slovenské národní galerie. Nasměroval nás tam jeden místní se slovy: ,Budovu SNG nepřehlédnete, je to ta nejošklivější, kterou po cestě uvidíte.´

Architektonický handicap alespoň částečně vyrovnávají venkovní umělecké instalace. Mě osobně sem nalákala putovní výstava o ukrajinské secesi, která trvá až do 22. září. Ale i kdybyste se sem dostali později, neváhejte, interiér je oproti exteriéru velmi povedený a určitě se vyplatí vidět i stálé expozice, je jich celá řada."

Tradiční i neobvyklý suvenýr

Co si z Bratislavy kromě pestrých zážitků naše čtenářka odváží? „Trička s lidovými výšivkami a pak překvapivě odrůdové kakao a kakaové boby od Kakaw Co+. Zlákalo mě, že se tahle firma zajímá o sociální podnikání a produkty z Jižní Ameriky prodává nejen přes eshop, ale i v příjemné kavárně poblíž nábřeží," svěřuje se. Bratislava zkrátka umí překvapit, přijeďte se přesvědčit.

close info aliaksei kruhlenia / Shutterstock zoom_in Stará tržnice

Kdo je Kateřina Marková R. Pereira

Střídavě žije v Čechách a v Brazílii.

Pracuje jako PR a marketingová manažerka i copywriter.

Věří, že díky cestování poznáváte především sami sebe, pokud jste dostatečně pokorní a otevření jiným kulturám a zvyklostem.