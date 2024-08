Slavný herecký pár Claire Danesová a Hugh Dancy, který si získal srdce fanoušků po celém světě, se rozhodl prodat svůj nádherný dům v srdci New Yorku. Tento romantický townhouse, který nese pečeť historie, je nyní na trhu za neuvěřitelných 9,75 milionu dolarů, což je přibližně 223 milionů korun.

Dům, který pochází z roku 1880, je opravdovým architektonickým klenotem. Původní řecký revivalový styl, který je inspirovaný starověkým Řeckem, si dům uchoval až do dnešní doby. Ačkoli byl pečlivě renovován, zůstaly zachovány charakteristické prvky, jako jsou například působivé sloupy připomínající řecký chrám.

Renovace, kterou v roce 2012 vedla uznávaná architektka Joan Krevlinová, jež nedávno získala významné ocenění v oblasti architektury, proměnila dům v klidné útočiště uprostřed rušného města. Krevlinová, známá svým citem pro detail a respekt k historii, přidala moderní prvky, aniž by narušila autentický charakter domu. Exteriér domu zdobí tmavé dřevo, kontrastující s červenými dveřmi, a zahrada plná zeleně, která poskytuje dostatek soukromí.

Claire Danesová a Hugh Dancy prodávají své romantické newyorské bydlení

Interiér, který vás okouzlí

Vnitřní prostory domu jsou stejně působivé jako jeho exteriér. Na rozloze 3 890 čtverečních stop (přibližně 361 m²) najdete čtyři ložnice a čtyři koupelny, které byly navrženy s důrazem na pohodlí a styl. Bílá barva dominuje interiéru a dodává mu svěžest a čistotu, kterou ještě umocňují velká okna sahající od podlahy až ke stropu.

Obývací pokoj je zařízený masivním nábytkem, který harmonizuje s původním krbem a nástěnným uměním. Světla svíček a bohatá zeleň přidávají místnosti na útulnosti.

Kuchyně, která je celá bílá, je vybavena nejmodernějšími spotřebiči značky Miele, elektrickými roletami, vyhřívanou podlahou a stěnou z posuvného skla, která se otevírá na terasu. Jedním z unikátních prvků této kuchyně je střešní okno, které zároveň slouží jako skleněná podlaha pro terasu nad ním.

Ideální domov pro rodinu

Danesová a Dancy, kteří jsou rodiči tří dětí, včetně dcery narozené v létě minulého roku, se možná rozhodli dům prodat právě proto, že se jejich rodina rozrostla a potřebují více prostoru. Tento dům, ačkoli malebný a plný šarmu, se jim mohl zdát příliš malý pro jejich nynější potřeby.

Pokud hledáte kouzelné bydlení s nádechem historie a moderními vymoženostmi, tento dům by mohl být přesně to, co hledáte. Avšak cena, která činí 223 milionů korun, je výzvou i pro ty nejmovitější zájemce.