Kaktusy a sukulenty nejsou v záplavě jiných rostlin zrovna hitem, a to je velká škoda. Udělají parádu za oknem i v době, kdy doma skoro nic nekvete, a díky své nenáročnosti dokážou přežít zimu dokonce i bez vás. Třeba na chalupě.

Další díl oblíbeného televizního pořadu Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli láká do světa kaktusů. Pro mnohé bude velkým překvapením, že zhruba před 100 lety u nás probíhal doslova kaktusový boom. Naše prababičky pěstovaly nejen známé balkonové rostliny, ale i kaktusy a sukulenty v místě, které mnozí z vás dobře znají.

Podívejte se, jak se dají pěstovat kaktusy v paneláku:

Zdroj: Youtube

Praotec kaktusů není jen jeden

Velkým propagátorem kaktusů u nás byl zahradník Antonín Záruba, který také pěstoval semenáčky. Do té doby se totiž exotické kaktusy považovaly za něco výjimečného, co se dováželo z velké dálky, tudíž nedostupného pro obyčejné lidi. I díky němu se tento hit zámožných lidí dostal doslova do každé chalupy.

Dalším významným jménem ve světě kaktusů byl cestovatel, dobrodruh, znalec i sběratel kaktusů Alberto Vojtěch Frič. V "babičkách" můžete společně s moderátorkou pořadu Terezou Hátleovou navštívit manželku vnuka tohoto slavného kaktusáře a dozvědět se pichlavé zajímavosti.

close info Česká televize zoom_in Tentokrát vás oblíbený televizní pořad pozve do světa kaktusů

close info Česká televize zoom_in Tentokrát vás oblíbený televizní pořad pozve do světa kaktusů. A připomene i naše "otce" - kaktusáře včetně A. V. Friče

Na chalupě moderátorky

Tereza Hátleová pozvala na svou chalupu zahradníka a kaktusáře Jaroslava Šnicera, který o nich umí zajímavě a pro laika srozumitelně vyprávět. Dozvíte se, co znamená slovo sukulent, naučíte se přesazovat kaktusy, aniž byste se popíchali, a přitom zjistíte, který květináč je pro kaktusy nejlepší. Překvapením bude i to, že místo, kde se kaktusům v zimě nejlépe daří, má hodně z nás doma, respektive na chalupě. Ale dá se pro ně najít koutek i jinde, nebojte se.

Během pořadu Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli, který se vysílá v neděli 13.10., si navíc připravíte mexické placky s delikátní náplní. Až vás překvapí, jak snadno se dají mexické chutě tamních babiček přenést i do Česka ze surovin, které většinou dobře znáte. A i ty neznámé se můžou nahradit u nás běžně používanými.

close info Česká televize zoom_in Tentokrát vás oblíbený televizní pořad pozve do světa kaktusů

Co se během pořadu také dozvíte?

Při přesazování kaktusů se používá substrát, který vlastně máte na zahradě .

. Kdy je nejlepší kaktusy přesazovat a jak to udělat, aby vás nepopíchaly.

V čem často chybujeme a pak nám kvetoucí druhy kaktusů nekvetou. Ale dá se to snadno napravit a kvetení vrátit.

Která světová strana je pro kaktusy a sukulenty ideální.

je pro kaktusy a sukulenty ideální. A proč můžete mít kaktusy i na chalupě nebo chatě, kam v zimě jezdíte občas nebo vůbec.