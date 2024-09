Myslíte si, že vás hlavní město Slovenska už nemůže překvapit? Naše čtenářka Kateřina Marková R. Pereira sdílela stejný názor, ale díky víkendu v Bratislavě ho rychle změnila. Vrátila se nadšená a plná zážitků. A vy můžete udělat totéž.

Skvělé jídlo za příjemné ceny, historické centrum, které projdete a nezničíte se. Kromě hradu a dalších památek překvapí technické unikáty, promenády jako u moře a nádherné zahrady. Navíc se domluvíte bez problémů a vlak vás doveze téměř až do centra Bratislavy. Pojedete?

Bratislava nabízí mnoho lákadel, ani tyhle byste neměli minout:

Cestování v čase - vlakem

Z Prahy dojedete vlakem do Bratislavy asi za 4 hodiny. „Kromě relaxu v podobě sledování krajiny vlak skýtá další bonus, při vjezdu do Bratislavy se vrátíte v čase. Když jsme s manželem vystoupili na hlavním nádraží v Blavě, jak jí Slováci říkají, pietně zamačkávám slzu. Ano, přesně takhle vypadala vlaková nádraží v Československu. Nemyslím to zle, máte tu jedinečnou možnost vidět ukázku socialistického brutalismu v podobě velkoformátových budovatelských nástěnných maleb. A vedle nich sochu svaté Kateřiny. To, co nám dříve bylo trnem v oku, je teď cool retro pro další generace," vypráví Katka.

close info Pedro Costa Simeao / Shutterstock zoom_in Prezidentský palác v Bratislavě obklopuje nádherně zrenovovaná Grasalkovičova zahrada. A vstup do zahrady je zdarma

Nejlepší zahrada v centru

Poznávání Bratislavy Katka začala na Hodžově náměstí, kde je sídlo prezidenta a slovenské vlády, které obklopuje výjimečná zahrada. „S manželem jsme se ubytovali v centru, poblíž prezidentského paláce, což je pozdní baroko. Měli jsme výhled do zahrady prezidentského paláce, která je pro mě velkým objevem. Snad proto, že vloni tahle Grasalkovičova zahrada, jak se oficiálně jmenuje, prošla rozsáhlou revitalizací. Je volně přístupná jak ze Štefánikovy, tak z Banskobystrické ulice," vysvětluje.

Jednu z dominant tohoto městského parku ve francouzském stylu představuje fontána ze 70. let 20. století. Tři nahé ženské postavy mají být symbolem radosti. A vy ji určitě zažijete také, když ve fontáně svlažíte nohy po celodenním chození. A děti poté, co se v parku vyblbnou třeba na prolézačkách. Tohle je na Grasalkovičově zahradě nejlepší, užije si ji každý. A zdarma.

Manuál pro gurmány

Naši čtenářku překvapila spousta věcí, včetně jídla. A to je Katka jako proutek. „Na oběd jsme si zašli do Bistra 24. Pro mě to bylo gastronomicko-designové nebe. Klasická jídla slovenské kuchyně z kvalitních surovin, žádná přehnaná exotika, možnost výběru jídel ve stylu méně je více. V tomto duchu je i design restaurace – světlé materiály doplněné současným uměním na stěnách. Až po obědě zjišťuju, že podnik založili dva kamarádi: šéfkuchař s mezinárodní zkušeností a designér," říká.

close info Kateřina Marková R. Pereira zoom_in Turisté včetně Katky potvrzují: nejlepší zmrzlinu široko daleko vyrábí a prodává Luculus

Dále Katka "povinně" absolvovala návštěvu typické slovenské restaurace pro turisty, aby vyhověla manželovi. A zase byla příjemně překvapená: 1. Slovak pub (ta jednička skutečně patří k názvu) láká na klasiku typu halušky, strapačky či pirohy. Ale i na stylové posezení v tematických „izbách“ jako třeba Koliba, Jánošikova, Štúrova, Pribinových rytířů...

„Dobré jídlo za přijatelnou cenu, milá obsluha, všude wifi. Navíc tahle restaurace má vlastní biofarmu, která ji zásobuje. Kromě masa a mléčných výrobků nabízí svůj chleba a domácí koláče."

Vegetariáni si v Bratislavě můžou vybrat například z několika indických restaurací. Katka byla s manželem v Punjabi Dhabě, která je poměrně blízko hlavního nádraží. Prý dobré jídlo za slušnou cenu a velmi příjemná obsluha.

Sladké tečky

„Sladkým objevem pro nás byly domácí nanuky Marinela bez chemie. Samotný obchod-kavárnička je už zvenku velmi roztomilý a co teprve velké nanuky, které mají zajímavé tvary. My jsme si ovocné medvědí tlapky nechali ještě namočit do pistáciové čokolády – absolutní blaho!"

Další už téměř bratislavskou legendou je gelato Luculus, za kterým stojí cukrářská rodina původem z Chorvatska. Zmrzlina se vyrábí z poctivých surovin, kreativní servírování a prostředí jsou samozřejmostí.

