Podporujte svého čmeláka a pozvěte ho na zahradu. V oblíbeném pořadu se dozvíte, jak na to

Michaela Lexová 5. 10. 2024

Čmelák, lidově brundibár, patří mezi významné opylovače a jeho výskyt se v posledních letech významně snižuje. Můžeme mu ale pomoci – stačí mu dát prostor na zahradě. Jak na to? Dozvíte se v nedělním vydání pořadu Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli.

