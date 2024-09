Nedělní díl oblíbeného pořadu „Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli“ se bude věnovat tradičnímu způsobu pěstování našich předků, který vám umožní sklízet úrodu po celý rok.

Hlavním tématem nedělního vydání pořadu Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli bude permakultura, tedy trvale udržitelný způsob hospodaření. Tato metoda je trendem posledních let, ve skutečnosti se ale jedná o tradiční postupy, které dobře znali a využívali už naši předci. Zkušený zahradník Roman Kváč vysvětlí hlavní principy a ukáže v praxi, jak permakultura výborně funguje i na malém prostoru.

Permakultura umožňuje pěstovat a sklízet na malém prostoru a po celý rok (Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli)

Bramborová věž

Pokud vás stejně jako moderátorku Terezu Hátleovou mrzí, že si můžete nové brambory dopřát je jednou ročně, určitě si nezapomeňte pořad v neděli 22. září pustit. Dozvíte se, jak si na zahradě vytvořit bramborovou věž, která vám dopřeje úrodu brambor dvakrát do roka. Překvapí vás, jak málo k tomu stačí – kromě základní konstrukce budete potřebovat jen seno, trávu, substrát, hnojivo a staré naklíčené brambory.

Výroba bramborové věže (Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli)

Kouzla s řepou

Bylinkářka Věra Stříbrská připraví společně s Petrem Pěknicem čisticí čaj s červenou řepou, který podpoří vylučování škodlivin z těla a povzbudí trávení a funkci jater. Také prozradí recept na čokoládovo-kakaové řezy, do nichž se červená řepa přidává jako jedna z ingrediencí.

Čokoládovo-kakaové řezy s červenou řepou (Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli)

Pořad Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli vysílá Česká televize v neděli v 18:25. A pokud díl nestihnete, najdete ho následně v iVysílání.

Příprava dušené kedlubny s mrkví a šťouchanými bramborami (Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli)

Co dalšího se v pořadu dozvíte?