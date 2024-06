Šípy, rakety a wimbledonské jahody. Nahlédněte do historie tenisu a lukostřelby v oblíbeném pořadu

Česká televize

Michaela Lexová 1. 6. 2024

Populární pořad Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli se tentokrát ponese ve sportovním duchu a zavede vás do historie tenisu a lukostřelby. Dojde i na sladkou odměnu v podobě legendárních wimbledonských jahod se smetanou.

