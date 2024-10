Abyste viděli top novinky a nápaditost českého, ale i světového designu, nemusíte cestovat daleko. Největší festival designu u nás právě začal a zve vás i na nádherná místa v Praze. Včetně Pražského hradu nebo nově zrekonstruované budovy z 19. století, která se oficiálně otevře veřejnosti až počátkem roku 2025.

Designblok, největší středoevropská přehlídka designu u nás, už otevřel své brány a potrvá do neděle 6. 10. Tématem letošního 26. ročníku je Mládí. Můžete si to vyložit i jako inspirativní a nestárnoucí myšlenky, jelikož mnozí designéři a firmy prezentují svoje výrobky hravou formou. Omrkněte například židle sestavené do tvaru houpacího koně nebo umyvadla, z nichž vznikl malý římský amfiteátr. Ale možná nebudete vědět, kam dříve s očima. Čeká vás tvorba více než 230 autorů, značek a firem.

A jedna z nich vás na náš největší svátek designu láká osobně:

Zdroj: Youtube

Přehledně: Kam se vydat

Nejvíce různorodé inspirace načerpáte na 4 místech níže, ale Designblok probíhá také v asi 30 showroomech, studiích či galeriích po celé Praze (klikněte na tuhle přehlednou mapu).

close info Konsepti zoom_in Křeslo One Page, značka Moroso, je poprvé k vidění v Česku, prodej Konsepti

Muzeum města Prahy: Přijďte se podívat do nově zrekonstruovaných prostor budovy z 19. století ještě před jejím oficiálním otevřením příští rok. Čeká vás nábytek, svítidla, bytové doplňky a další radosti, a to doslova, včetně hraček. Plus bonus zdarma: Putovní výstava toho nejlepšího ze současného českého skla bude přístupná před muzeem zdarma .

Přijďte se podívat do nově zrekonstruovaných prostor budovy z 19. století ještě před jejím oficiálním otevřením příští rok. Čeká vás nábytek, svítidla, bytové doplňky a další radosti, a to doslova, včetně hraček. Putovní výstava toho . Bastion Florenc: Jen kousek od Muzea města Prahy najdete moderní objekt Bastion Florenc a v něm laboratoř současného designu (expozice mnoha designérů, studií a středoevropských škol a univerzit). Prakticky půjde o nápady produktových designérů, módních návrhářů, šperkařů, ilustrátorů a dalších.

Jen kousek od Muzea města Prahy najdete moderní objekt Bastion Florenc a v něm laboratoř současného designu (expozice mnoha designérů, studií a středoevropských škol a univerzit). Prakticky půjde o nápady produktových designérů, módních návrhářů, šperkařů, ilustrátorů a dalších. Uměleckoprůmyslové museum: Návštěvníci Designbloku můžou zažít řadu speciálních výstav, lahůdkou je výstava mezinárodně uznávaného designéra Bódy Horáka (kdo nestihne: tahle výstava potrvá do 28. 10. 2024).

Návštěvníci Designbloku můžou zažít řadu speciálních výstav, lahůdkou je výstava mezinárodně uznávaného designéra Bódy Horáka (kdo nestihne: tahle výstava potrvá do 28. 10. 2024). Jízdárna Pražského hradu: Výstava High Craft prezentuje přes 30 českých designérů a značek a spojuje design a řemeslo. Těšte se například na skládací nábytek, pískovcové stoly inspirované Pražským hradem nebo na práci jedněch z nejstarších skláren u nás jako Sklárna Harrachov a Květná 1794.

Co zaujalo redakci

V Muzeu města Prahy se usídlily rovněž české značky. Některé z nich pojaly svou prezentaci velmi hravě, jiné zase uplatnily více kreativity při návrhu výrobků a další dokázaly spojit oboje.

close info Tomas Carl Allen zoom_in Akustický nábytek Tectonia, lamely z jasanu a akustické plstěné prvky z recyklovaných PET lahví, BiM pro Ekustik

M&T : Specialista na kliky opět vyzval ke spolupráci architektku a designérku Báru Škorpilovou. Výsledkem je nadčasový, příjemně oblý tvar klik Iconic a moderní řada Era.

: Specialista na kliky opět vyzval ke spolupráci architektku a designérku Báru Škorpilovou. Výsledkem je nadčasový, příjemně oblý tvar klik Iconic a moderní řada Era. Ravak: Expozici postavenou z nových umyvadel Lite inspirovanou římským amfiteátrem nepřehlédnete. Umyvadla jsou z litého mramoru, doplňuje je moderní koupelnový nábytek.

Expozici postavenou z nových umyvadel Lite inspirovanou římským amfiteátrem nepřehlédnete. Umyvadla jsou z litého mramoru, doplňuje je moderní koupelnový nábytek. LD Seating : Rodinná firma vyrábějící sezení pobaví expozicí nazvanou Houpací kůň složenou ze židlí.

: Rodinná firma vyrábějící sezení pobaví expozicí nazvanou Houpací kůň složenou ze židlí. Plastia : Další rodinná firma se dala dohromady se studenty a profesory designu ze zlínské Univerzity Tomáše Bati, výsledkem je řada ekologických sad v podobě hrnečku a termosky na kávu . Výroba probíhala 3D tiskem ze 100% recyklovatelného polymeru s přídavkem kávové sedliny.

: Další rodinná firma se dala dohromady se studenty a profesory designu ze zlínské Univerzity Tomáše Bati, výsledkem je řada ekologických sad v podobě hrnečku a termosky na kávu Výroba probíhala 3D tiskem ze 100% recyklovatelného polymeru s přídavkem kávové sedliny. Balance is Motion: Z dílny tohoto kreativního studia pochází kolekce nábytku Foamy pro Yate, na kterém uvidíte recyklovanou pěnu (přebytky z výroby jiných produktů) plus kompozit z rýžových slupek, soli a minerálního oleje. A pro značku Ekustik studio navrhlo akustický nábytek Tectonia.

Ale inspirovat se a žasnout budete i v mnoha showroomech. Přijďte se podívat například do prodejny Konsepti v Holešovicích, mimo jiné uvidíte poprvé v Česku novinku z milánského Salone del Mobile křeslo One Page (Moroso), řadu nábytku značky Kartell (včetně ikonické lampy Teresa) nebo koberec z kolekce Chillida (Nanimarquina), který mění užitkové vybavení domova na umělecké dílo.