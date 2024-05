S oslavou svátku všech dětí nemusíte čekat až na začátek června. Stezka korunami stromů v Krkonoších zve rodiny s dětmi na nezapomenutelnou akci plnou zábavy, hudby a soutěží. Užijete si spoustu zábavy a děti do 14 let mohou vyrazit na Stezku zdarma.

Malí návštěvníci se mohou těšit na řadu zábavných úkolů pod dohledem oblíbených maskotů Emila a Emilky. Každé šikovné dítě získá sladkou odměnu za odvahu a účast. Hudební doprovod celého dne zajistí duo Nikita a Filip s repertoárem vhodným pro malé i velké.

Vydejte se do říše pohádek

Jako speciální bonus je pro návštěvníky připraven zážitkový vláček, který propojí akci na Stezce se Dnem dětí u dětské léčebny Vesna v Janských Lázních. Cesta vláčkem je obohacena o několik pohádkových příběhů z Krkonoš, do kterých se cestující mohou během jízdy ponořit.

close info Stezka korunami stromů Krkonoše zoom_in Oslavte Dětský den na Stezce v Krkonoších. Vláček pro děti, spousta her a Stezka bude pro děti zdarma

Místní expres má konečnou zastávku opět ve víru oslav. Dětský den plný soutěží mohou návštěvníci na konečné u Vesny prožít pod taktovkou VOSA band.

Více o Stezce

Stezka korunami stromů Krkonoše se nachází na okraji Janských Lázní v Krkonoších. Jde o zážitkovou a naučnou stezku v celkové délce 1 511 metrů, která je zakončena výstupem na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Návštěvníci se na trase stezky vydají od kořenů přes visutý chodník a unikátní podzemní jeskyni až ke korunám stromů na vrcholu vyhlídkové věže.

close info Stezka korunami stromů Krkonoše zoom_in Oslavte Dětský den na Stezce v Krkonoších. Vláček pro děti, spousta her a Stezka bude pro děti zdarma

Na rozdíl od běžného výletu do lesa jim Stezka korunami stromů Krkonoše ukáže les z jiné perspektivy a jedinečná podzemní expozice nabídne možnost prostudovat mikrosvět půdy. Z vrcholu stezky je možné si vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa i do krajiny kolem. Cesta dolů pak může být výrazně urychlena jízdou v tobogánu, jehož tubus o průměru jeden metr je dlouhý 80 metrů.

Původně byl tobogán určen dětem, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí lze dosáhnout v tobogánu rychlosti až 30 km/h, za špatného počasí tobogánem sjet možné není. Rychlost, které by se mohlo dosáhnout (s podporou napršené vody), by mohla totiž být až 80 km/h.

Přístup bez bariér

Stezka je vhodná pro všechny, kdo se zajímají o českou přírodu, vyhledávají aktivní odpočinek, dobrodružství a rádi se dozvědí nové a zajímavé informace. Jelikož je stezka v celé své délce bezbariérová, mohou ji navštívit i lidé s hendikepem či rodiny s dětmi v kočárku.

Pro děti jsou připraveny zábavné úkoly, jízda pohádkovým vláčkem a pro rodiče místo k příjemnému odpočinku v srdci Krkonoš. Setkat se s Emilem a Emilkou mohou již v sobotu 25. května od 10:00 do 17:00. V rámci oslav blížícího se Dne dětí mají všichni návštěvníci do 14 let vstup na Stezku zdarma.

Zdroj: Dům&Zahrada, https://treetop-walks.com/krkonose/