Po dvou měsících, kdy probíhala soutěž „VYFOŤ, POŠLI, VYHRAJ!“, byli vyhlášeni její vítězové. Soutěž už pátým rokem organizuje český výrobce betonových prvků a zahradní architektury značka DITON. Do soutěže se mohl přihlásit každý, kdo poslal fotografii realizace z produktů DITON.

Letošním vítězem se stala rodina Mückova z Jihomoravského kraje, která do soutěže zaslala foto s dlažbou CARCASSONNE BAHIA. Firma DITON je odměnila poukazem na pobyt ve čtyřhvězdičkovém wellness hotelu Vista Dolní Morava v hodnotě 30 tisíc korun.

Druhé místo a s ním i poukaz do resortu Spa Tree of Life v hodnotě 15 000 Kč získala rodina Branných z Moravskoslezského kraje s jejich dlažbou KOMBI – MARMO.

close info DITON / DITON zoom_in Druhé místo získala rodina Branných z Moravskoslezského kraje

Třetí pořadí získala rodina Kasalova z Pardubického kraje za fotku dlažby SETA INTENSO, za kterou si odnesla poukázku do internetového obchodu Alza.cz ve výši 5 tisíc korun.

close info DITON / DITON zoom_in Třetí pořadí získala rodina Kasalova z Pardubického kraje.

Budoucí přísliby

„Určitě budeme v soutěži pokračovat i nadále, dá se to považovat za tradici. V každém ročníku se objeví zajímavé realizace, a to nám dodává další chuť do práce,“ uzavřel letošní pátý ročník ředitel rozvoje české značky DITON Daniel Křížek.

Galerie soutěžních příspěvků

Každý, kdo zaslal fotografii realizace do soutěže a splňoval podmínky, obdržel slevový kód na roční předplatné na jeden z časopisů vydavatelství Deco media. Umístění všech fotografií včetně počtu hlasů si můžete prohlédnout na www.diton-soutez.cz.