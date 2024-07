Chystáte se na dovolenou a zjistili jste, že váš cestovní pas je propadlý nebo ho vůbec nemáte? Nezoufejte, tento článek vám ukáže, jak vyřídit nový pas co nejrychleji, abyste si mohli užít dovolenou bez stresu. Dozvíte se také, jaké jsou možnosti zrychleného vydání a co k tomu budete potřebovat.

Představa, že máte naplánovanou dovolenou, ale nemáte platný cestovní pas, může být stresující. Naštěstí existují způsoby, jak tento problém rychle vyřešit. Cestovní pas můžete získat ve standardní lhůtě 30 dnů, nebo pokud spěcháte, i v mnohem kratší době – do 5 pracovních dnů, nebo dokonce do 24 hodin. Podívejte se na podrobný návod, jak postupovat a co si připravit, aby byl proces co nejhladší.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Jak rychle lze vyřídit pas?

Standardní doba vydání cestovního pasu

V běžném režimu trvá vydání cestovního pasu 30 dnů. Tento způsob je vhodný, pokud plánujete cestu s dostatečným předstihem. K podání žádosti budete potřebovat platný doklad totožnosti (občanský průkaz, rodný nebo oddací list) a starý pas, pokud ho máte. Žádost můžete podat na kterémkoli obecním úřadu s rozšířenou působností nebo na úřadech městských částí v Praze.

Expresní vydání do 5 dnů

Pokud se blíží datum vaší cesty a potřebujete pas rychleji, můžete požádat o jeho vydání do 5 pracovních dnů. Tento proces je dražší, ale stále zvládnutelný. Poplatek za tento typ vydání je 3 000 Kč pro dospělé a 1 000 Kč pro děti do 15 let. Žádost můžete podat na obecním úřadu s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra ČR.

Pas do 24 hodin

Pro ty, kteří opravdu spěchají, je tu možnost vydání cestovního pasu do 24 hodin. Tento ultra rychlý proces stojí 6 000 Kč pro dospělé a 2 000 Kč pro děti do 15 let. Žádost o tento pas lze podat pouze na Ministerstvu vnitra ČR, a to osobně. Hotový pas si pak vyzvednete také na Ministerstvu vnitra.

Co budete potřebovat

Pro žádost o pas budete potřebovat:

Občanský průkaz.

Starý cestovní pas (pokud ho máte).

Rodný list nebo oddací list (pokud nemáte občanský průkaz).

Pokud žádáte o pas pro dítě, je třeba přinést jeho rodný list a doklad o státním občanství.

Biometrický pas

Dnes se standardně vydávají biometrické pasy, které obsahují mikročip s vašimi údaji, jako jsou fotografie obličeje, otisky prstů a podpis. Tento typ pasu je bezpečnější a těžko padělatelný. Proces žádosti zahrnuje fotografování a sejmutí otisků prstů přímo na úřadě.

Převzetí pasu

Hotový pas si můžete vyzvednout na stejném místě, kde jste podali žádost, nebo v případě expresního vydání na Ministerstvu vnitra ČR. Pas si musí vyzvednout osobně žadatel, pokud je starší 15 let. Pro děti mladší 15 let může pas převzít zákonný zástupce nebo opatrovník.

Tipy a rady:

Pokud cestujete do zemí EU nebo Schengenského prostoru, může vám stačit občanský průkaz. Vždy zkontrolujte platnost svého pasu a vyřiďte nový včas, v některých zemích nemůžete být ani s platným pasem, pokud mu bude platnost končit v následujících pár měsících. Pro hladký proces mějte připravené všechny potřebné doklady.