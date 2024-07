Chorvatsko: pokuty za plavky, alkohol a psy bez vodítka na veřejnosti. Na dovolené dejte pozor

Adam Krejčík 22. 7. 2024 clock 7 minut gallery video

Chystáte se do Chorvatska? Pozor na několik věcí. Doklady a zelenou kartu je nutné mít fyzicky. Alkohol za volantem je povolen do 0,5 promile, ale jen pokud máte více než 24 let. Ve většině letovisek hrozí pokuta za chození v plavkách, za močení či zvracení na veřejnosti či za psa bez vodítka.

