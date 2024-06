Chce vás zaměstnavatel odvolat z dovolené? Jen tak snadno mu to neprojde

close info shutterstock.com

Nikola Zatloukalová 30. 6. 2024 clock 2 minuty gallery video

Dovolená má být časem odpočinku a regenerace, nikoli pracovních povinností. Co ale dělat, když vás zaměstnavatel nutí vrátit se do práce? Zjistěte, jaká máte práva a co můžete od zaměstnavatele požadovat, pokud vás odvolá z dovolené.

