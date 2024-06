Dovolená se psem vyžaduje dobrou přípravu, která začíná výběrem vhodného místa. Zapomenout byste neměli ani na doklady, lékárničku a další důležité vybavení.

Čas letních dovolených je tady a majitelé psů stojí před rozhodnutím, zda svého parťáka vezmou s sebou, nebo ho svěří někomu na hlídání. Při rozhodování, zda pejsek cestování zvládne, hraje roli několik kritérií, jako je například povaha psa, jeho potřeby, cílová destinace a plánované aktivity.

„Většina pejskařů si už nedovede představit, že by nechali svého psa doma a vyrazili na týdenní dovolenou bez něj. Dobrou zprávou je, že dovolená se psem dnes už není problém a většina ubytování je na tuto variantu připravená. Na druhou stranu je potřeba se před samotnou dovolenou ujistit, že to váš psí parťák zvládne a dovolenou si s vámi opravdu užije. Někdy je opravdu lepší zajistit věrohodné hlídání a psa cestou zbytečně netrápit,” říká Zuzana Sequensová z e-shopu Spokojený pes.

close info p.s.stasya / Shutterstock zoom_in Pes musí být v autě správně připoutaný, aby cesta byla bezpečná pro něj i ostatní

Udělejte si plán

Pokud chcete, aby byla dovolená pohodová pro vás i vašeho psa, věnujte dostatek času plánování. V první řadě je zásadní výběr destinace a její vzdálenost od domova. Pokud například pes nesnáší dobře dlouhé přesuny autem a nevydrží v autě dlouhou dobu v klidu, cesta k moři pro něj bude velmi náročná. Zaměřte se proto raději na méně vzdálená místa, která nevyžadují několikahodinové cestování.

close info aliaksei kruhlenia / Shutterstock zoom_in Pobyt v přírodě bude pro psa vhodnější než chození po rozpálených městech

Důležitou roli hraje také typ a program dovolené, který je potřeba přizpůsobit povaze psa. Celodenní slunění u bazénu nebo na pláži je lákavé, ale pes ocení spíš procházky v přírodě a možnost odpočinku v chládku. Ani návštěva historických měst v horkých dnech není úplně dobrý nápad – teploty jsou v létě ve městech opravdu vysoké, často se není kam schovat a rozpálené chodníky dávají zabrat také psím tlapkám.

„Pokud se rozhodnete vzít si psa na dovolenou, ať už k moři, do hor, nebo někde po Česku, měli byste mu přizpůsobit také program,” říká Zuzana Sequensová, odbornice na výchovu psů ze Spokojeného psa.

„Při vymýšlení programu nezapomínejte na to, že váš čtyřnohý parťák si například moc neužije výlet lodí, prohlídku památek v rozpáleném městě nebo návštěvu blízkého aquaparku. Pejska byste zároveň neměli nechávat na pokoji dlouho samotného. Jedná se o cizí prostředí, ve kterém by se nemusel cítit dobře, a v takových situacích se může chovat odlišně než doma,” vysvětluje.

Delší program, kterého by se pes zúčastnit nemohl, je dobré naplánovat tak, aby se psem vždy alespoň někdo zůstal a věnoval se mu.

close info ORION PRODUCTION / Shutterstock zoom_in Dovolenou se psem přizpůsobte jeho potřebám

V létě je vhodné volit délku trasy a destinaci podle počasí a venkovních teplot. Hory a vyšší nadmořské výšky jsou tak často ideálním útočištěm před horkem, vhodné jsou také výlety zalesněnou krajinou. Využít můžete také vodní plochy, v nichž se pes ochladí – smočit tlapky v potoce nebo si na chvíli zaplavat v rybníce je skvělou ochranou proti přehřátí.

close info My July / Shutterstock zoom_in Během putování přírodou využijte vodní plochy, kde se pes může ochladit

Nezapomeňte na pitný režim

Ať už vyrazíte na jednodenní, nebo vícedenní výlet, nezapomínejte na dostatečnou hydrataci. „Dobré je dát psovi hodně napít už před samotným výletem, aby se zavodnil ještě před výkonem. Hlavně v létě byste ale neměli zapomenout přibalit psovi cestovní misku, aby se mohl hydratovat po celou dobu túry. Zabráníte tak přehřátí a vyčerpání,” říká Zuzana Sequensová. Během delších nebo vícedenních výletů je důležité dbát na dostatečný přísun energie.

„V případě, že je váš pes zvyklý na ranní krmení, měl by ho dostat co nejdříve, aby měl dostatek času potravu před zátěží strávit. Ideálně ho nakrmte hned po probuzení, ještě před vaší snídaní. Do batohu sobě i psovi dobalte také něco malého nebo funkční pamlsek na doplnění energie během dne,” dodává odbornice.

close info LightField Studios / Shutterstock zoom_in Nezapomeňte přibalit psovi cestovní misku s vodou. Zabráníte tak přehřátí a vyčerpání

Pohodlí i bezpečnost

Myslete také na to, že ne vždy a všude můžete mít psa navolno. Hlavně na neznámých místech je lepší mít pejska přivázaného na vodítku, nikdy nevíte, kdy se vám zaběhne například za zvěří. Součástí dobré výbavy na delší výlety by měl proto být dobře padnoucí postroj pro psa, vodítko s amortizérem a použít můžete i speciální sedák, ke kterému si vodítko připnete a budete mít po celou dobu chůze volné obě ruce. Pro výlety v horách je dobré počítat také s horším počasím a přibalit pláštěnku pro sebe i pejska.

close info Taras Dzoba / Shutterstock zoom_in Pobyt ve stanu je vhodný pro dobře vycvičené psy

Pes ve stanu

Přespávání ve stanu je často součástí delších dobrodružství v přírodě a tohoto zážitku se nemusíte vzdávat, ani pokud s sebou berete i pejska. Až se budete na přespávání chystat, myslete na to, aby měl pes své místo a nezapomeňte mu přibalit deku nebo cestovní pelíšek, aby měl kde pohodlně spát.

Pro choulostivější pejsky je dobrým pomocníkem speciální spacák pro psy. Při výběru stanu navíc nezapomínejte počítat s tím, že s vámi bude spát o jednoho člena víc, abyste se pohodlně vešli.

Pro stanování a spaní venku je důležité, aby byl váš pejsek dobře vycvičený. Měl by mít zvládnuté všechny základní povely a být dobře socializovaný a také snadno odvolatelný. Během noci je dobré mít pejska přivázaného na vodítku. Nikdy nevíte, co zrovna ucítí nebo čeho se může vylekat.

close info Melinda Nagy / Shutterstock zoom_in Ne všude je možné nechat pejska volně běhat, proto mějte vždy po ruce kvalitní vodítko

Co zabalit s sebou?