Plánujete dovolenou v exotických destinacích? Nezapomeňte, že některé suvenýry si domů přivézt nemůžete. Přestože jsou slonovina a živá zvířata mezi lidmi obecně známá jako nelegální, méně zjevné položky, jako mušle nebo kaviár, vám způsobí problémy také.

Plánování dovolené zahrnuje přípravy a nadšení. Pokud se chystáte na cestu do exotických krajin, měli byste si být vědomi toho, co si můžete a co nemůžete přivézt zpět domů jako suvenýr. Podívejte se, které suvenýry jsou zakázané a proč byste si měli dávat pozor na jejich dovoz.

Zakázané suvenýry: Přehled nejčastějších „dárečků“

1. Slonovina a produkty z chráněných zvířat

Jedním z nejznámějších zakázaných suvenýrů je slonovina. Mezinárodní obchod se slonovinou je přísně regulován, protože jsou sloni chráněným druhem. Kromě slonoviny je také zakázáno dovážet produkty vyrobené z dalších chráněných zvířat, jako jsou kožešiny z kočkovitých šelem, šperky z želvoviny a výrobky z hadí kůže. Tyto předměty mohou být lákavé, ale jejich dovoz může vést k vysokým pokutám, nebo dokonce k vězení.

Před nákupem jakéhokoliv suvenýru se informujte, zda není vyroben z chráněných druhů zvířat. Pomůžete tak nejen sobě, ale i ochraně ohrožených druhů.

2. Mušle a korály

Mnoho turistů si z pláží odnáší mušličky nebo kousky korálů jako památku na dovolenou. V mnoha zemích je sběr a vývoz těchto přírodních suvenýrů přísně regulován. Například mušle větší než 3 cm jsou na Azurovém pobřeží ve Francii zakázány. Korály jsou chráněny úmluvou CITES, která reguluje obchod s ohroženými druhy rostlin a živočichů.

I odlomený kousek korálového útesu tak může být impulsem k zahájení řízení o přestupku. Mějte na paměti, že korály jsou živé organismy, které se velmi pomalu regenerují.

3. Kaviár

Kaviár je luxusní suvenýr, ale jeho dovoz je omezen. Kaviár z jesetera (Acipenseriformes spp.) je povolen pouze v množství do 125 g na osobu. Při překročení tohoto limitu riskujete pokuty a zabavení zboží. Nejen množství, ale i druh kaviáru může být regulován. Vždy si ověřte, zda dovážený kaviár splňuje všechny požadavky.

Rizikové suvenýry podle zemí

1. Asie

V asijských zemích, jako je Thajsko, Vietnam, nebo Čína, jsou tresty za porušení pravidel velmi tvrdé. Mnohé produkty tradiční čínské medicíny obsahují části chráněných zvířat a rostlin. Výrobky z tygřích kostí, nosorožčích rohů nebo želvoviny pro vás mohou znamenat velké problémy se zákonem.

2. USA

V USA je zakázáno vyvážet indiánské čelenky a výrobky z korálů. Při dovozu jakýchkoliv suvenýrů se vždy informujte o jejich původu a legálnosti.

3. Rusko

Z Ruska si dejte pozor na kožešiny a výrobky z hadí kůže. I zde platí přísná pravidla pro dovoz produktů z chráněných druhů.

4. Jižní Amerika

V Jižní Americe se vyvarujte nákupu kaktusů a výrobků z chráněných druhů rostlin a živočichů. Například sběr orchidejí bez povolení je přísně zakázán.

Povolené suvenýry

Navzdory dlouhému seznamu zakázaných položek existuje i řada suvenýrů, které si můžete přivézt bez problémů:

Kaviár z jesetera (Acipenseriformes spp.) – max. 125 g na osobu.

– max. 125 g na osobu. Dešťové hole z kaktusů (Cactaceae spp.) – max. 3 kusy na osobu.

– max. 3 kusy na osobu. Výrobky z krokodýlů (kromě masa a loveckých trofejí) (Crocodylia spp.) – max. 4 kusy na osobu.

– max. 4 kusy na osobu. Ulity křídlatce velkého (Strombus gigas) – max. 3 kusy na osobu.

– max. 3 kusy na osobu. Ulity zévy obrovské (Tridacna gigas) – max. 3 kusy na osobu, nesmí přesáhnout hmotnost 3 kg.

Poznámka: I když jsou některé suvenýry povolené, vždy si zkontrolujte aktuální pravidla země, ze které je dovážíte, a země, do které je dovážíte.

Tipy pro bezpečný nákup suvenýrů